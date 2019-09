Pero el sitio de internet diccionariolibre.com, que le pone humor a las palabras serias, recoge tres acepciones de la palabra rabandola: “Parte ‘femenina’ en donde la espalda pierde el nombre. No es donde empieza la nalga (esa es la alcancía), es esa parte donde hay dos hoyitos que parecen dos ojos (no todas tienen los dos hoyitos mencionados). Es esa la parte en donde muchas se ponen un tatuaje que casi siempre es el mismo. En la antigüedad esa parte no servía para nada y no tenía ningún atractivo, pero gracias al instinto y maquinación femenino que siempre está alerta de cómo embromar a uno, se le ha dado la importancia requerida a dicha parte.”

Al mismo tiempo, reconoce como acepción del término “Puta, cuero, prostituta, mujer de la vida alegre”, muy usado en la región del Cibao, generalmente por las personas de cierta edad, y agrega una versión capitaleña y moderna del término: “Dícese la parte de atrás de las nalgas, donde empieza el callejón de Regina. Lo que se ve cuando tú vas montado en la cola de un motor”.

Numerosos sitios de internet se refieren al término con los usos mencionados, por lo que la palabra rabandola, con toda su carga sexista, ha entrado al uso criollo y hasta debiera formar parte del producto nacional bruto por la cantidad de tatuajes “rabandoleros” que se observan en estas calles de Dios...

Hasta la próxima...