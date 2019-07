Esta película es una secuela directa del filme del mismo nombre que se estrenó en salas de cine en el 2000 y que también fue protagonizado por Samuel L. Jackson. Aun así, mientras que la versión del 2000 mezclaba los géneros de drama policial con el de acción, en realidad esta secuela no es más que una comedia con varias escenas de acción y una trama que es básica y predecible. Si el espectador le dedica más de un minuto para analizarla, no tardará en encontrar todos sus desaciertos (y son muchos). Lo que salva a la película es que en realidad es divertido ver al Shaft de Jackson interactuar con el JJ de Usher y el resto del mundo como si se tratará de un héroe de películas de acción de la década de los 80 haciendo observaciones cínicas sobre las sensibilidades de la sociedad moderna. En otras palabras, la película depende totalmente de qué tan agradable son los actores en sus papeles y por suerte ellos hacen un buen trabajo, especialmente en el caso de Regina Hall, mejor conocida por su participación en la franquicia de “Scary Movie” y que aquí interpreta a Maya Babanikos, la expareja de Shaft II y la madre de JJ. En conclusión, “Shaft” es muy divertida si el espectador solo está interesado en una película para reírse y no en un gran filme de acción o un complejo drama policial.