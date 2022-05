Cosas que nunca debes decir en una entrevista de trabajo

A la hora de enfrentar una entrevista de trabajo, hay algunas frases que deberías evitara si es que no quieres fracasar. Estamos hablando de frases comunes, aparentemente inofensivas, que pueden hacerte perder la oportunidad de acceder al puesto.

3 frases que nunca debes decir en una entrevista de trabajo

Haré lo que sea: te hace ver con cierta desesperación. Claro, tú lo dices porque crees que tienes la aptitud para enfrentar cualquier adversidad. No sólo debes mostrar que quieres el trabajo, sino que además eres la persona correcta.

Tengo grandes habilidades de liderazgo y de automotivación: ¿suenan bien, verdad? Tienen una connotación positiva, pero también dan la impresión de que arrojaste un montón de palabras de moda, perdiendo algo de autenticidad y confianza. Proporciona detalles sobre tus habilidades de liderazgo, en tal caso.

No, no sé cómo hacer eso: aquí es bastante particular, porque en efecto, si no conoces algo no deberías mentir. Sin embargo, si por ejemplo no conoces un software, pero has trabajado con alguno similar, indica que no lo conoces, pero que sin embargo tienes experiencia en esta otra alternativa que se relaciona con la pregunta.