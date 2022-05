Pasta: cómo cocinarla correctamente

¿Quieres preparar una pasta verdaderamente exquisita? Toma nota de los errores más comunes para evitarlos y tener un resultado de alta cocina.

Recomendaciones para cocinar la pasta

Escoge la salsa: antes de poner la olla en el fuego, reserva o prepara la salsa adecuada.

Recipientes grandes: opta por ollas grandes y altas, incluso si preparas porciones individuales. Se necesita de abundante agua y espacio para que la pasta no se pegue.

Agua y sal: tan solo eso necesitarás en la olla, calculando 1 litro de agua por cada 100 gramos y una cucharadita de sal por cada 500 gramos de pasta.

No agregues aceites ni mantequilla: no se necesita agregar al agua. No evitan que se pegue y no permiten que se amalgame con la pasta.

Al dente: tiene que quedar tierna por fuera y un poco más duro en el centro. Es importante respetar el tiempo de cocción, porque sino quedará demasiado cocida.

Colar y reservar: puedes escurrirla en un colador, reservando un poco del agua para añadir a la salsa.

Salsa primero: escoge una cazuela grande para cocinar la salsa para que quede tiempo de añadir la pasta al final.

Finalizar la cocción: la cocción de la pasta debe finalizarse junto a la salsa, con el fuego medio o bajo. Esto permite que el plato se sirva caliente y con lo sabores amalgamados.

Cada pasta con su salsa: la pasta corta, como los macarrones, se llevan mejor con salsas de textura gruesa como las de queso o verduras. Los espaguetis o linguini van mejor con salsas ligeras como la de tomate o pesto.