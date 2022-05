Cinco lugares de Santo Domingo para disfrutar un brunch con mamá

El Día de las Madres en República Dominicana es una fecha especial, y puede celebrarse de muchas formas: con regalos, viajes, experiencias o incluso compartiendo una comida y un momento de calidad.

Dejemos de lado el regalar electrodomésticos u obsequios para el hogar. Ve más allá y sorprende a tu madre, suegra, tía o madrastra con experiencias que queden grabadas en su corazón.

Por esto, hemos preparado una lista de cinco restaurantes donde puedes realizar un #brunch o almuerzo con tu madre y de paso pasar un momento de calidad, en un buen ambiente, pero sobre todo con comida riquísima.

1. Flor de Café

Es un restaurante con ambiente natural, en el que disfrutas del aire de una manera especial. Su concepto es coffee shop y floristería, y está ubicado en la calle Rafael Sancio #5 esquina calle Leonardo Da Vinci. Ideal para las madres amantes de lo verde y de la naturaleza. Está abierto de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 9:30 p.m., los sábados de 8:30 a.m. a 10: 00p.m. y los domingos de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

2. MIla

Mila es un restaurante ubicado en el sector de Bella Vista. En este espacio se refleja “El arte del buen comer” con un variado menú que actualizan por temporadas. Cuentan con diferentes ambientes para la preferencia de cada madre, desde terraza al aire libre, terraza cerrada aclimatada, salones privados, wine room, hasta bar. A demás tienen un menú de brunch que incluye opciones como chilaquiles al horno de leña, huevos benedictinos y Mila’s croque madame. Están abiertos de martes a sábados en horario de 12:00 p.m. a 11:00 p.m. y domingos 12:00 p.m. a 7:00 p.m.

3. Sttropez

Sttropez es un restaurante con gastronomía basada en mariscos. Está ubicado en Boca chica y es ideal para celebrar el día de las madres. Realizan brunch los sábados y los domingos con un menú variado. Pero están abiertos todos los días de 9:00 a.m. a 12:00 a.m.

4. Fresh Fresh Café

Es un restaurante lleno de buena vibra, sus platos están creados con las mejores combinaciones. Si buscar comida fresca, saludable y ligera esta es la opción perfecta para celebrar este día y pasar un buen momento. Está ubicado en la calle Victor Garrido Puello 16, en el sector Piantini. Están abiertos todos los dias de 7:00 a.m. a 10: 30 p.m.

5. Café 401

Este es un restaurante hermoso ubicado en la calle Roberto Pastoriza. 401 Esquina Avenida Abraham Lincoln 401. Aquí encontraras un gran menú tanto para brunh como para almuerzos. Están abiertos de martes a domingos de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.