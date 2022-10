Modelo Laura Monroy emprende con su línea de bañadores

Con más de un millón de seguidores en redes sociales y una amplia experiencia en el modelaje, la colombiana Laura Monroy, residente en Miami, emprendió en el mundo de la moda con su propia marca llamada L.M Swimwear, enfocada en trajes de baño.

"Hay que luchar por los sueños, porque todo es posible", es la premisa de Laura Monroy, modelo e influencer que ha participado en pasarelas y videos musicales.

Detalló que desde pequeñita siempre quiso ser modelo, por lo que al establecerse en Estados Unidos lo primero que hizo fue buscar agencias de modelaje y así fue como comenzó a forjar su carrera en este país, al que llegó en 2017, cuando tenía 20 años.

Entre sus objetivos a futuro están montar su propia boutique y un spa.

Se define como una mujer emprendedora, competitiva, humilde, servicial y que cada día busca ser mejor profesional y ser humano.

"He trabajado de modelo en todo, lo que más me gusta han sido los videos musicales, me encanta conocer todo ese mundo, es como actuar y meterse en un papel, hacer cosas locas, y también me gusta hacer pasarelas", explicó en una nota de prensa.

Como modelo ha desfilado en las pasarelas del Miami Swim Week y el New York Fashion Week, además de ser la modelo oficial de varias marcas de ropa como Afrodita Jeans, Magnolia Fashion Wholesale.

"Participar en pasarelas es demasiado lindo, es una de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida y es bueno aprender más de las modelos más famosas", narró.

Además, ha participado en el elenco de videos musicales con artistas internacionales como Myke Towers, Arcángel, Daddy Yankee, Anuel y Nio García, entre otros.

Asimismo, apareció en portadas de Glamour Bulgaria y L’officiel Austria, esta última una revista de moda francesa, que está orientada a mujeres con elevados ingresos.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/07/mujer-con-vestido-de-color-azul-276ed408.jpg La modelo posó para la revista L' Officiel. (FUENTE EXTERNA)