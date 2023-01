Las agendas más bonitas para recibir (y organizar) el 2023

En los últimos años se ha vuelto una moda cada vez más popular llevar una agenda. Ya no solo importan las páginas que llenaremos de compromisos y preocupaciones para sentirnos menos estresados y más propensos a cumplir nuestras metas diarias, sino que también importan las portadas, los stickers y el resto de los features que harán que escojamos una marca sobre la otra.

Si estás buscando la tuya para empezar el 2023 con buen pie, considera estas opciones, la gran mayoría de ellas con espíritu criollo. ¿Empezamos?

Amelie RD

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/27/texto-agenda-amelie-2023-con-caja-61891006.jpg

Esta tienda de regalos personalizados (@amelie.rd) ha desarrollado, por segunda ocasión, y en colaboración con Katia Khoury de @howtobeaproductiveperson, una agenda de planeación tanto a nivel de productividad como emocional y personal que sirve de inspiración para desarrollar las metas a corto y largo plazo de una manera más dinámica. Su agenda del 2023 cuanta con stickers adicionales, post-its para recordatorios y un planificador de escritorio genial para organizar cada mes acorde a las necesidades de cada persona. Además cuenta con tres diferentes diseños y está pensada para que cada día, quien la adquiera, no abandone sus compromisos y se sienta más que motivado a aprovechar el tiempo, ser más organizado en sus finanzas y cumplir con esas metas a corto y largo plazo que se nos presentan en el día a día.

Agallúa

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/27/un-dibujo-de-una-persona-fec7c207.jpeg

Fieles a su nombre y al de la marca de su fundadora, Agallúa, estas Dream Planners contienen un mensaje poderoso para este 2023: I Want It All. Esta edición es una obra de arte que te hará explotar en libertad y navegar por un mundo interno de colores y sensaciones muy tuyas. Puedes adquirirla por USD$40 (US$48 si la quieres personalizada). ¿Qué encontrarás?

12 meses desde enero – diciembre

Separador de hojas.

Sobre de cierre para hojas.

Elástico de cierre.

Sobre interior para guardar todo lo que necesitas.

Tapa dura con detalles.

252 páginas divididas en cartas, artes, planificación, finanzas, metas, hojas de notas, calendarios y días.

Aguacatico RD

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/27/texto-ilustraciones-para-la-pagina-2022vainas-scaled-922c2f84.jpeg

Planificar no tiene que ser aburrido ni forzado. En el camino a lograr nuestras metas hay que ser flexibles y este planificador atemporal, bajo el nombre "Vainas para conquistar el mundo", de los chicos de @aguacaticord, es justo para eso. Puedes usarlo de manera regular o intermitente de acuerdo a tus necesidades. No tiene fechas para que seas tú quien decida cuándo y a qué ritmo trabajar.

Este planner incluye:

Mapa de propósitos para ayudarte a encontrar y trazar el camino hacia tus metas.

Listografía con listas para que anotes libros que leerás, las habilidades que aprenderás, las películas y series que quieres ver, viajes de turismo interno e internacional, y checklists para planificar viajes y dar mantenimiento a tu vehículo.

viajes y dar mantenimiento a tu vehículo. Planificador Semanal con 55 semanas. Cada una con prioridades de la semana, tareas y diligencias, monitor de hábitos y nuestra lista de tareas Vainas Que Hacer con instrucciones para enseñarte a asignar prioridades.

Espacio de notas.

Este planificador está hecho para la gente como tú, que sabe que las cosas buenas les llegan a los que sueñan se ponen para lo suyo y hacen sus vainas, a su ritmo y a su manera. Do your thing!

Manos Unidas Store

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/27/texto-carta-9fa4073d.png

Más que una agenda, son un planner donde podrás reflexionar y crecer como persona. Estas agendas con propósito, de @manosunidasstore, además de ayudar a mantener una relación con Dios, contienen:

Stickers

Hoja de hábitos.

Hoja para mapa de sueños

Espacio para dedicarte una carta y felicitarte

Hoja para eventos especiales por mes.

Calendario 2023 y 2024

y 2024 Diciembre 2022

Hoja de enfoque de metas, entre cada semana de diciembre, para estudiar las metas a largo, mediano y corto plazo del 2022 y elegir metas 2023 .

. Hoja de planificación mensual

Espacio para cada día.

Un propósito mes tras mes para trabajar.

Reflexión por mes sobre el propósito

Espacio de seguimiento de metas trimestral.

Hoja de visualización

Planificación financiera mensual

Hoja de priorizar mensualmente

Water tracker diario

Mood tracker

Espacio para agradecer diario

Las puedes conseguir a un precio de RD$1,800.

Sarah Despradel

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/28/un-circuito-electronico-3406a796.png

La guía Avanza 2023 de Sarah Despradel es agenda y planificador financiero y resulta ideal para organizarte en todos los aspectos y dar un salto en tus finanzas. Puedes obtener esta guía a través de la página web www.sarahdespradelm.com o a través de sus redes sociales (@sarahdespradel). Da un salto en tus finanzas con la Guía Avanza 2023.

La guía Avanza contiene:

Calendarios para que no se pase ninguna fecha de pago importante.

Estructura para controlar tus movimientos financieros

Flujo de Efectivo mensual. Y planificador semanal para ser más productivo.

Monitoreo de Flujo de Efectivo.

Mapa de tu riqueza, métodos para eliminar deuda.

Reto de ahorro buenas vibras en pesos y dólares.

Aura Cruz

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/28/diagrama-63659b2d76e2052270f2373524-ed83264d.png

Esta es la agenda financiera de @aurarod, una dominicana apasionada con las buenas prácticas financieras. La encuentras en tres colores: verde, rosada y azul. Estas son las herramientas que incluye:

Mapa de sueños.

Plantillas para metas financieras, metas de ahorro, fondo de emergencia y cálculo de patrimonio.

Espacio para crear tu presupuesto cada mes.

Afirmaciones mensuales para declarar abundancia.

Tips, frases y recomendaciones financieras.

To do list diario y más.

Mr. Wonderful

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/27/carta-screen-shot-2022-12-27-at-45525-pm-0a58f938.png

Todo es cuestión de actitud y tú sabes mucho de eso, que lo tuyo es plantarte tu mejor sonrisa en cuanto te despiertas. Y es que, desde que amanece, tienes un montón de ideas en tu cabeza y, gracias a estas agendas de Mr. Wonderful, tu planificación diaria va a llegar a un nivel muy, pero que muy alto. Prepárate para hacer cada día incluso más cosas de las que habías previsto, porque contarás con la ayuda de esta gran experta en optimización del tiempo. ¡Disfruta de tu gran día!

Las encuentras en @tienda_chinola

Monerías RD

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/27/texto-pizarra-bd308524.png

Encuentra estas agendas lindas y prácticas en Monerías. Miden 6.5 x 8.5 y tienen un tamaño perfecto para llevar en la cartera. Incluye stickers, día a día puedes planificar, también al final tiene un espacio para tomar notas. Y mejor aún es su precio: RD$950, que incluye personalización. Están disponibles en las dos sucursales de Monerías, pero también tienen delivery en el Distrito Nacional y envíos a todo el país.