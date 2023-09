NIños: cómo mejorar tus vínculos interpersonales

El ser humano es un ente social, y por ende necesita relacionarse con los demás para su desarrollo. A pesar de que estamos llamados a vivir en sociedad, las relaciones interpersonales no suelen ser tan fáciles de manejar y se hace necesario aprende a relacionarnos y adoptar buenas conductas para poder crear vínculos saludables.

La psicóloga y educadora, Nancy Patricia Canó compartió en su cuenta de Instagram @eduaccion algunos tips para ayudar a los niños a desarrollar buenas relaciones interpersonales, aunque sus recomendaciones también pueden ser aprovechadas por adultos. Toma nota para que crees vínculos efectivos y saludables.

1. Usar buenos modales al saludar y despedirse

La especialista entiende que cada padre debe educar a su hijo para que salude y se despida cada vez que interactúe con alguien o que llegue a un grupo de personas; ya sea de forma presencial o a través de medios tecnológicos. Usar palabras y expresiones faciales acorde al saludo o la despedida.

"Para saludar y despedirse no es necesario dar besos y abrazos. Es inadecuado que tu hijo entienda que debe dar amor y afecto (besos y abrazos) a personas desconocidas o a personas que él no tiene el deseo de ser tan afectivo; esto es clave para protegerlos de posibles abusos", dice.

2. El respeto es la clave

Un factor importante que destaca la psicóloga es ser modelo de respeto. "Si tratas a las personas con respeto, tu hijo aprenderá con tu ejemplo. De igual forma, puedes conversar con el sobre la importancia de escuchar a los demás con atención y de usar palabras adecuadas al comunicarse de forma verbal y por escrito".

La espacialista entiende que es muy útil analizar juntos interacciones adecuadas e inadecuadas que observen y/o que hayan tenido ustedes mismos. Así identifican la forma correcta y evalúan oportunidades de mejorar.

3. Usar lenguaje con Mindfulness

"Cuando tu hijo aprende a usar palabras que favorecen y que aportan en lugar de palabras inadecuadas, que dañan las relaciones, logra mejores vínculos y alcanza su objetivo en la comunicación. Las palabras marcan la diferencia", explica.

Antes de hablar tu hijo debe hacer un rápido análisis para identificar si lo que va a decir cumple con estos criterios:

-¿Es cierto?

-¿Aporta y beneficia para esta interacción?

-¿Lo estoy transmitiendo con cortesía y buenos modales?

4. Indicar desacuerdos con respeto

Es importante mostrarle a los niños como manifestar sus desacuerdos con respeto. "Tu hijo debe aprender a disentir de forma respetuosa, usando los argumentos que validen su postura. Esto incluso fortalece sus relaciones interpersonales".

Es muy importante que aprenda, desde temprana edad, que defender sus valores y argumentos es más relevantes que "complacer a los demás" y "dejarse llevar de lo que otros dicen".

5. Discriminar el tipo de relación interpersonal

Tu hijo debe conocer que las relaciones interpersonales e interacciones dependen del contexto y de la persona con la que interactúa. El lenguaje, tono y gestos para comunicarse variará dependiendo de si es con sus amigos, con los adultos cercanos, con adultos desconocidos y con adultos de su entorno académico o laboral. El ejemplo de los padres es clave en este aprendizaje.

6. Ser empático

La empatía es súper importante en las relaciones. Es clave que tu hijo aprenda a identificar las emociones de las personas con las que interactúa y responda con sensibilidad a las mismas. Ponerse en "los zapatos" del otro le hace ver una perspectiva diferente.

7. Poder de elegir

Tu hijo, no importa la edad, tiene mayor afinidad por ciertos amigos. Es importante permitirles esta elección, siempre haciendo un análisis de las razones por las que elige ese amigo en particular, lo cual implica evaluar los pros y contras. Esto debe ser un ejercicio a realizar desde que son bien pequeños, para que en la adolescencia y adultez elijan oportunamente y descarten aquellas interacciones que no son adecuadas.