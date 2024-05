Paulette Tejada, la chef que puso sabor dominicano a la dieta del actor Jake Gyllenhaal

Luce bastante joven, pero sin temor a equivocarnos podemos asegurar que Paulette Tejada es una de las chefs dominicanas de la nueva generación que mejor combina preparación con experiencia.

Tras formarse en salud y bienestar a través de la alimentación en la Universidad de Harvard, realizar pasantías en restaurantes que ostentan estrellas Michelín y desempeñarse como chef ejecutiva de reconocidos restaurantes dominicanos, Paulette decidió que era tiempo de emprender su camino de forma independiente como chef privada.

Y vaya que le ha ido bien, pues ha trabajado para estrellas de Hollywood tan distinguidas como Channing Tatum o Sandra Bullock. ¿Su cliente más reciente? El actor Jake Gyllenhaal, para quien desarrolló un exclusivo programa alimenticio para su papel en la película “Road House”, filmada en República Dominicana.

Por supuesto, en el plan nutricional del intérprete no faltó el sazón dominicano. De hecho, la propia chef nos cuenta que Jake quedó enamorado de algunos platos típicos.

¿Cómo te llegó la oportunidad de trabajar para el elenco de “Road House”?

Pues ya había trabajado en la nutrición del actor Channing Tatum para la producción de "Lost City" en República Dominicana y logramos resultados increíbles. Entonces, una vez surge el proyecto de "Road House" con la misma productora, fui recomendada para tomar el rol de chef privada para Jake Gyllenhaal y prepararlo para su papel.

¿Qué tomas en cuenta a la hora de crear un programa de alimentación?

Uf, ¡son muchas cosas!, porque cada cuerpo es un mundo. Tomo en cuenta los análisis médicos de cada cliente (niveles hormonales, colesterol, etc.), intolerancias y alergias, el nivel de actividad física y, por supuesto, las preferencias personales. Esto último con el fin de crear planes de alimentación que el cliente pueda disfrutar plenamente para hacerlos sostenibles en el tiempo.

¿En qué consistió la dieta que creaste para el actor Jake Gyllenhaal?

Llevamos un programa bastante demandante y muy preciso. Todo pesado, incluyendo hasta la sal. Los macros no te los puedo revelar, pero era un plan con tres comidas al día y dos snacks en los cuales la prioridad era mantener los niveles de proteína altos para la recuperación de sus músculos. Eliminamos lácteos, gluten y azúcares refinados por completo. Estuvimos preparándolo en términos calóricos y nutricionales como se prepara a un peleador de la UFC.

"Al actor le encantó el pescado al coco tipo Samaná y en sus ‘cheat days’ varias veces me pidió que le haga volteado de piña" Paulette Tejada Chef dominicana “

¿Cuáles son los ingredientes que más usas en tus preparaciones?

Yo soy amante de los productos tropicales, dominicana al fin. Creo que la hierba que más utilizo por mucho es el cilantro. Soy muy de cítricos porque me gusta mucho el efecto en el paladar y siempre soy de decir "A eso le falta limón y está perfecto". Y también soy fan de los ajíes picantes como el ají tití y el habanero.

¿Algún plato dominicano que haya enamorado a Gyllenhaal?

Uf, ¡muchos! Es que la comida dominicana es la más rica del mundo. Le encantó el pescado al coco tipo Samaná y en sus cheat days (días en los que no se siguen las estrictas reglas de la dieta) varias veces me pidió que le haga volteado de piña porque le gusta muchísimo. También durante la dieta comía bastante casabe y le fascinaba tostado con ajo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/10/paulette-1.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/10/paulette-2.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/10/paulette-3.jpg

La gastronomía dominicana es muy condimentada, tiene mucho sabor. ¿Es posible adaptar los platos típicos que conocemos a versiones saludables?

La gastronomía dominicana es realmente muy natural si te enfocas en dar sabor con lo que produce nuestra tierra. Tenemos la maravillosa suerte de tener una tierra que produce vegetales y plantas con una concentración sumamente alta de sabor. Creo que el toque está en darles uso para nuestras bases y sofritos y no recurrir a lo artificial. Además de darle prioridad a las proteínas que consumimos en lugar de los carbohidratos como el arroz blanco y las habichuelas.

¿Cómo logras mantener un balance entre nutrición y sabor?

Siempre trato de ser lo más creativa posible en la cocina. Sin importar los parámetros que deba llevar, para mí es importante mantenerlo súper divertido y variado. Trabajé con Jake (Gyllenhaal) durante año y medio y nunca le repetí el mismo plato a menos que me fuera solicitado. Me gusta apelar a mezclas de especias, hierbas y demás sabores distintos para que el paladar no se aburra de lo mismo. Además de explorar diferentes culturas, yo soy de "hoy hago comida japonesa, mañana dominicana, pasado española, luego de la India".