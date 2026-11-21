Hay un interés creciente entre los jóvenes por adoptar hábitos que contribuyan a sentirse bien, cuidar la salud y mantener un mayor equilibrio en sus vidas. ( MAGNIFIC )

Los jóvenes están consumiendo cada vez menos alcohol. No se trata de una simple percepción, sino de una realidad.

Según un informe de Berenberg Research, los jóvenes de la Generación Z (integrada por quienes nacieron entre 1997 y 2012) consumen más de un 20 % menos de alcohol per cápita que los Millennials cuando tenían la misma edad.

Pero ¿qué hay detrás de este cambio? ¿Estamos ante una generación que está redefiniendo la diversión y las relaciones sociales?

Para Cheila Nora Rosario, especialista en psicología infantojuvenil y neuropsicología de @mentalmenterd, esta tendencia refleja una transformación en la manera en que algunos jóvenes entienden la autonomía, el bienestar y la aceptación social.

Durante mucho tiempo, salir de fiesta y consumir alcohol estuvieron estrechamente relacionados en determinados ambientes sociales. Sin embargo, esa asociación comienza a perder fuerza entre algunos jóvenes, que encuentran en actividades deportivas, experiencias gastronómicas, conciertos, videojuegos y encuentros tranquilos con amigos otras formas de entretenimiento.

"Considero que uno de los cambios más interesantes es que una parte de los jóvenes está comenzando a cuestionar esa idea de que para divertirse, compartir con amigos o disfrutar de una actividad social necesariamente hay que consumir alcohol", refiere Rosario.

La especialista destaca que esto no significa que las nuevas generaciones se diviertan menos, sino que han diversificado sus opciones y muestran una mayor disposición a elegir experiencias que se ajusten a sus preferencias, sin sentir que deben seguir determinados patrones sociales.

El autocuidado también influye en la decisión

El mayor acceso a información sobre salud física y mental ha contribuido a que los jóvenes cuestionen hábitos que antes podían asumirse como parte natural de la vida social. Hoy existe una conversación más abierta sobre bienestar emocional, descanso y estilos de vida saludables.

"Hay un interés creciente por adoptar hábitos que contribuyan a sentirse bien, cuidar la salud y mantener un mayor equilibrio en sus vidas", asegura la profesional.

Esta conciencia cobra especial importancia durante la adolescencia, cuando el cerebro todavía está en desarrollo, particularmente las áreas relacionadas con la planificación, la toma de decisiones y el control de los impulsos.

Desde su especialidad, Rosario considera importante recordar que evitar el consumo de alcohol durante esta etapa también representa una forma de reducir riesgos para el desarrollo y el bienestar de los adolescentes.

Pertenecer sin tener que beber

La necesidad de aceptación sigue teniendo un peso importante durante la adolescencia y la juventud. En generaciones anteriores, el consumo de alcohol llegó a asociarse con la popularidad, la independencia y la integración social.

Aunque estas percepciones todavía persisten, algunos entornos comienzan a mostrar mayor apertura hacia quienes prefieren no beber.

"Lo positivo es que hoy encontramos espacios donde decir 'no quiero beber' puede ser una decisión más aceptada que antes".

No obstante, la psicóloga advierte que todavía existen grupos en los que consumir alcohol se presenta como parte indispensable de la diversión.

Por eso, considera fundamental fortalecer la seguridad personal de los jóvenes para que puedan expresar sus preferencias y establecer límites sin temor a ser rechazados.

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"Los jóvenes están comenzando a cuestionarse qué quieren realmente, qué les aporta bienestar y qué decisiones son coherentes con sus valores y estilo de vida" Cheila Rosario Psicóloga clínica “

Influencia de las redes sociales

Las plataformas digitales también participan en la construcción de los hábitos y referentes de las nuevas generaciones.

Por un lado, facilitan el acceso a contenidos sobre ejercicio, alimentación, salud mental y estilos de vida saludables. Por otro, pueden normalizar el consumo excesivo y presentar la embriaguez como una experiencia divertida o inofensiva.

Rosario explica que los jóvenes no solo encuentran entretenimiento en las redes sociales, sino que también identifican modelos de comportamiento a partir de lo que observan. La búsqueda de aceptación y validación puede influir en la manera en que interpretan determinados hábitos.

Por esta razón, más que atribuir directamente a las redes la disminución del consumo, la especialista considera necesario reconocer su influencia en la percepción de lo que es socialmente aceptable.

El desafío está en fomentar el pensamiento crítico para que los jóvenes puedan distinguir entre contenidos que promueven hábitos saludables y aquellos que presentan conductas de riesgo sin mostrar sus posibles consecuencias.

El papel de la familia y la educación

La relación con el alcohol también comienza a construirse en casa. Las conductas de los adultos y la manera en que se aborda el tema dentro del entorno familiar pueden influir en las primeras percepciones de niños y adolescentes.

Cuando el consumo excesivo se presenta como algo habitual o indispensable para celebrar, existe el riesgo de que esas prácticas se normalicen. En cambio, las conversaciones abiertas, los límites claros y el ejemplo de adultos responsables pueden contribuir a desarrollar una relación más consciente con estas conductas.

La educación, por su parte, no debería limitarse a advertir sobre los efectos negativos del alcohol. También debe ofrecer herramientas para manejar la presión social y reconocer alternativas saludables para gestionar las emociones.

"Porque la prevención no puede limitarse a prohibir. También tenemos que enseñar a decidir", asevera Rosario.

¿Una tendencia pasajera o un cambio generacional?

Aunque los cambios en los hábitos de consumo apuntan hacia una transformación cultural, la especialista considera que todavía es pronto para determinar si se trata de una modificación permanente en los estilos de vida.

También advierte que una disminución en el consumo de alcohol no significa necesariamente que hayan desaparecido otras conductas de riesgo. Por eso, considera que el verdadero avance debe ir acompañado de educación emocional, autonomía y herramientas que permitan a los jóvenes tomar decisiones conscientes.

"Ningún joven debería sentir que necesita consumir alcohol para encajar. Fortalecer su autoestima y autonomía es también enseñarles que pertenecer nunca debe significar renunciar a su bienestar", concluye.