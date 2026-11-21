la vasectomía se presenta como uno de los métodos anticonceptivos más eficaces y una alternativa para los hombres que han decidido no tener más descendencia. ( MAGNIFIC )

La planificación familiar no es una responsabilidad exclusiva de las mujeres. Cada vez que una pareja decide cuándo tener hijos o si desea ampliar la familia, también entra en consideración la participación masculina en las decisiones reproductivas.

En ese escenario, la vasectomía se presenta como uno de los métodos anticonceptivos más eficaces y una alternativa para los hombres que han decidido no tener más descendencia.

A diferencia del preservativo, que requiere utilizarse correctamente en cada relación sexual, la vasectomía es un procedimiento quirúrgico diseñado para ofrecer protección anticonceptiva permanente. Su eficacia supera el 99 %, lo que la convierte en una de las opciones más confiables para prevenir embarazos.

El procedimiento consiste en cortar o bloquear los conductos deferentes, que son los encargados de transportar los espermatozoides desde los testículos hasta el semen. De esta manera, se impide que los espermatozoides formen parte de la eyaculación y puedan fecundar un óvulo.

El urólogo Hensel Peralta, del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades (Cemdoe), explica que los hombres disponen de dos métodos anticonceptivos principales: el preservativo, como alternativa temporal, y la vasectomía, como opción definitiva.

El especialista también aclara que ninguno de estos métodos afecta la potencia sexual, pues la capacidad de lograr una erección es diferente de la capacidad reproductiva. Una pregunta que muchos hombres tienen a la hora de contemplar la posibilidad.

¿Cómo se realiza y qué sucede después?

La vasectomía es una intervención que generalmente se realiza de manera ambulatoria, con anestesia local. Durante el procedimiento, el especialista localiza los conductos deferentes y los corta, sella o bloquea para impedir el paso de los espermatozoides.

Su carácter mínimamente invasivo permite que el paciente regrese a casa el mismo día, aunque debe seguir las indicaciones médicas para favorecer la recuperación y evitar complicaciones.

Una de las aclaraciones más importantes es que la vasectomía no produce esterilidad inmediata. Después de la intervención pueden permanecer espermatozoides en los conductos reproductivos, por lo que es necesario continuar utilizando otro método anticonceptivo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan realizar un análisis de semen entre ocho y 16 semanas después de la cirugía para comprobar que el procedimiento fue efectivo.

Solo cuando el especialista confirma mediante esta prueba que se alcanzó el resultado esperado se puede dejar de utilizar otro método para prevenir embarazos. El riesgo de embarazo después de confirmar el éxito de la vasectomía es de aproximadamente uno entre 2,000 casos.

¿Afecta el deseo o el rendimiento sexual?

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/2151117932-c2a10b09.jpg El procedimiento no interfiere con la producción de testosterona ni con los mecanismos fisiológicos responsables de la erección y la eyaculación. (MAGNIFIC)

Uno de los principales mitos alrededor de la vasectomía es que puede disminuir la masculinidad, afectar la erección o reducir el deseo sexual.

Sin embargo, el procedimiento no interfiere con la producción de testosterona ni con los mecanismos fisiológicos responsables de la erección y la eyaculación.

El hombre continúa produciendo semen y experimentando orgasmos. La diferencia es que, una vez confirmada la efectividad del procedimiento, el líquido eyaculado ya no contiene espermatozoides en cantidades capaces de producir un embarazo.

Tampoco debe confundirse la vasectomía con la castración: los testículos permanecen en su lugar y mantienen sus funciones hormonales.

Una decisión que debe considerarse permanente

Aunque existen procedimientos para intentar revertir una vasectomía, no debe asumirse que la fertilidad podrá recuperarse con facilidad.

La reversión requiere otra intervención quirúrgica y sus resultados no están garantizados. También existe la posibilidad de recurrir a técnicas de reproducción asistida, como la recuperación de espermatozoides para una fecundación in vitro.

Por esta razón, los especialistas de la salud recomiendan que el hombre tome la decisión con suficiente información y después de considerar sus planes reproductivos a largo plazo.

Según los datos de la Clínica Mayo, existe la posibilidad de que algunos pacientes presenten efectos secundarios, entre ellos:

Dolor

Inflamación

Hematomas en la zona intervenida.

En una proporción pequeña de pacientes puede persistir dolor escrotal, por lo que es importante conversar con el urólogo sobre los posibles riesgos y las medidas de cuidado posteriores.