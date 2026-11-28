Comer y dormir tarde podría aumentar el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares. ( SHUTTERSTOCK )

¿Eres de las personas que suelen cenar tarde y acostarse de madrugada? Aunque estos hábitos pueden parecer inofensivos, mantenerlos de forma habitual podría tener consecuencias para la salud.

Nuevas investigaciones sugieren que retrasar tanto el horario de sueño como el de alimentación puede aumentar el riesgo de desarrollar síndrome metabólico, un conjunto de alteraciones que eleva las probabilidades de padecer diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

La explicación podría estar relacionada con nuestro reloj biológico. El organismo funciona siguiendo ritmos circadianos, ciclos internos que regulan procesos como el sueño, la liberación de hormonas, la digestión y el metabolismo.

Cuando nuestros horarios cotidianos no coinciden con estos ritmos naturales, se produce una desalineación circadiana que puede afectar el funcionamiento del cuerpo.

Un estudio publicado en noviembre en la revista científica iScience examinó esta relación en 87 adultos con obesidad. Los investigadores encontraron que quienes tenían horarios más tardíos para dormir presentaban una mayor probabilidad de pertenecer al grupo con alto riesgo metabólico.

Además, la desalineación circadiana se relacionó con mayores niveles de inflamación intestinal y una mayor permeabilidad de la barrera intestinal, conocida popularmente como "intestino permeable".

El reloj biológico influye en cómo comemos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/shutterstock2727263557-3f2d376a.jpg Comer y dormir tarde suele coincidir con hábitos que pueden perjudicar el metabolismo. (SHUTTERSTOCK)

No se trata únicamente de cuántas horas duermes o de los alimentos que incluyes en tu dieta. El momento en que realizas estas actividades también podría importar.

En el estudio, 39 de los 66 participantes que comían tarde pertenecían al grupo con alto riesgo de síndrome metabólico.

Los resultados fueron todavía más llamativos al analizar conjuntamente los horarios de sueño y alimentación: el 73 % de quienes se acostaban y comían más tarde presentaba varios factores de riesgo metabólico, frente al 43 % de quienes mantenían horarios más tempranos.

Para interpretar estos resultados, sin embargo, hay que tener presente que se trata de una asociación y no de una prueba de causa y efecto. Comer tarde suele coincidir con otros hábitos que también pueden perjudicar el metabolismo, como dormir de manera irregular o llevar una alimentación de menor calidad.

En declaraciones a Medical News Today, el doctor Mir Ali, cirujano bariátrico y director médico del MemorialCare Surgical Weight Loss Center, explicó que el desajuste entre el reloj biológico y los hábitos cotidianos puede afectar la sensibilidad a la insulina, la secreción hormonal, el metabolismo de las grasas y los procesos inflamatorios.

Según el especialista, el organismo suele procesar mejor los nutrientes durante las primeras horas del día, debido a los ritmos circadianos que intervienen en la tolerancia a la glucosa y la función digestiva.

De ahí la importancia de la crononutrición, un enfoque que estudia cómo el horario de las comidas influye en la salud, además de considerar qué y cuánto comemos.

No todas las personas nocturnas tienen el mismo riesgo

Hay una diferencia importante entre tener preferencia por acostarse tarde y experimentar una verdadera desalineación circadiana. No todas las personas que llevan un horario nocturno necesariamente duermen mal o presentan alteraciones metabólicas.

El doctor Perry Anthony Maliuanag, psiquiatra de Menlo Park Psychiatry & Sleep Medicine, señaló a Medical News Today que algunas personas tienen un cronotipo nocturno, es decir, una tendencia natural a mantenerse despiertas hasta más tarde, pero consiguen dormir las horas necesarias y disfrutar de un descanso reparador.

Esto es distinto de quienes tienen ciclos de sueño y vigilia desordenados, una situación que puede favorecer la desregulación metabólica.

La edad y el peso corporal también entran en esta ecuación. En la investigación, las personas del grupo con mayor riesgo metabólico tendían a ser de más edad y a presentar un índice de masa corporal (IMC) más elevado.

Maliuanag recordó que el riesgo de síndrome metabólico aumenta en personas con obesidad y puede elevarse todavía más con el envejecimiento y una alimentación poco saludable. No obstante, también destacó que adoptar cambios positivos en el estilo de vida, mantenerse activo y procurar un peso saludable puede ayudar a reducirlo.

Pequeños cambios para cuidar tu metabolismo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/shutterstock2493758439-4a57d96a.jpg Sincronizar los horarios de alimentación y sueño con los ritmos circadianos naturales puede favorecer la salud intestinal, reducir la inflamación y contribuir al equilibrio metabólico. (SHUTTERSTOCK)

¿Qué puedes hacer si acostumbras cenar cerca de la medianoche o irte a dormir de madrugada? La recomendación no consiste en transformar todos tus horarios de un día para otro, sino en introducir ajustes progresivos que permitan al organismo recuperar cierta regularidad.

El doctor Mir Ali propone algunas medidas sencillas para comenzar:

Adelanta la última comida: procura cenar más temprano y evita que la cena quede demasiado cerca de la hora de acostarte.

procura y evita que la cena quede demasiado cerca de la hora de acostarte. Ajusta gradualmente el horario de sueño: si sueles dormir de madrugada, intenta adelantar poco a poco la hora de irte a la cama.

si sueles de madrugada, intenta adelantar poco a poco la hora de irte a la cama. Mantén horarios regulares: procura que tus rutinas de alimentación y descanso sean consistentes.

Presta atención a lo que comes: además del horario , cuida la calidad de los alimentos que incluyes en tu dieta.

Muévete durante el día: incorpora actividad física a tu rutina para favorecer la salud metabólica.

Según el especialista, sincronizar los horarios de alimentación y sueño con los ritmos circadianos naturales puede favorecer la salud intestinal, reducir la inflamación y contribuir al equilibrio metabólico.

Aunque todavía se necesitan más investigaciones para comprender completamente esta relación, los hallazgos ofrecen una perspectiva interesante: cuidar la salud no depende exclusivamente de lo que ponemos en el plato o del tiempo que pasamos durmiendo.

También importa cuándo lo hacemos. A veces, adelantar un poco la cena y respetar una rutina de descanso puede ser un buen punto de partida para cuidar nuestro organismo.