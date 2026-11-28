Muchas personas de mediana edad deben apoyar a hijos que aún dependen de ellas y atender a sus padres mayores que necesitan cuidados. ( MAGNIFIC )

El fenómeno de la ´generación Sándwich´ (compuesta por aquellas personas que se encuentran atrapadas entre las responsabilidades de criar a sus hijos y la de cuidar a sus padres mayores) no es nuevo, explica Carlos Velo Higueras, profesor de Psicología de la Universidad Europea de Valencia (UEV).

Sin embargo "esta problemática actualmente tiende a durar más debido a la mayor longevidad de las personas, el retraso de la maternidad y la paternidad, la emancipación tardía de los hijos y el retraso del momento de la jubilación", señala el profesor Velo, en una entrevista con EFE.

Velo explica que la presión que sufren los integrantes de ´generación Sándwich´ (GS, en adelante) "no depende únicamente de las circunstancias personales".

Múltiples factores de presión

Estas personas también se ven presionadas por "factores económicos y sociales como el aumento de tiempo de desplazamiento, la reducción progresiva del poder adquisitivo de los ingresos en gran parte de la población o el aumento en las últimas décadas de las ratios (relación proporcional) entre la productividad y la demanda de trabajo".

El experto de la UEV destaca que "esta conjunción de circunstancias personales, económicas y sociales estrecha las ventanas de tiempo libre, el acceso a fuentes de asistencia y, en consecuencia, intensifica la sensación de fatiga y sobrecarga en quien tiene que encargarse del cuidado de su familia, además de hacerse cargo de todo lo demás".

En el ámbito laboral, el impacto de esta situación puede limitar la trayectoria profesional de una persona, fomentar que tenga un mayor ausentismo, que reduzca su jornada o renuncie a ascensos o traslados, y, en algunos casos, conducirla a que deje su empleo, según Velo, "sin olvidar que el cansancio repercute en el rendimiento en el trabajo".

"La falta de tiempo también puede generar tensiones en la casa, especialmente cuando las tareas de cuidado no se reparten de forma equitativa entre los familiares, recayendo en la mayoría de los casos en las mujeres, que son los cuidadores informales principales de los mayores con dependencia", apunta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/whatsapp-image-2026-11-27-at-103228-am1-00e447a0.jpeg El fenómeno de la ´generación Sándwich´ no es nuevo, pero actualmente su duración es mayor debido a circunstancias personales y sociales. (EFE)

Impacto mental y físico

"Cuando las tareas se concentran en una persona, es más difícil que ésta disponga de tiempo propio, y es posible que se sienta culpable por no poder ´llegar a hacer todo´ y experimente un duelo anticipado, sentimientos ambivalentes de amor y resentimiento, aislamiento social y pérdida de identidad", señala.

Además de amenazar la salud mental de la persona, el desgaste puede afectar también a su salud física, generando por ejemplo alteraciones del sueño, un mayor riesgo cardiovascular, una respuesta inmunitaria más débil y un menor autocuidado, según explica Velo.

Para empezar a corregir ese desequilibrio en las responsabilidades y tareas, este profesor propone "hacer visible quién asume cada tarea: listar las ocupaciones, las horas y quién las realiza, porque lo que no se ve no se reparte".

Para aliviar la carga de la GS, el experto de la UEV recomienda "recurrir a los recursos disponibles (servicios sociales, valoración de dependencia, centros de día, teleasistencia, asociaciones de familiares), delegar o externalizar lo aquello que sea posible y aceptar las ayudas y apoyos concretos que se le ofrezcan".

El autocuidado también debe formar parte de la organización diaria, añade Velo, que destaca la importancia de "no descuidar el sueño, la actividad física y las propias citas médicas, además de reservar un momento para uno mismo, aunque sea breve".

Fenómeno global en sus causas

La ´generación Sándwich´ "es un fenómeno global en sus causas, pero desigual en su intensidad y en su forma.

Está presente, por ejemplo, en los países del sur de Europa, que a veces se califican de "familistas" o mediterráneos, y en países de Asia como China o Japón, donde se combinan el envejecimiento acelerado con normas culturales de piedad filial, según Velo.

Consultado acerca de ¿qué rango de edades tienen los integrantes de la GS?, el profesor Velo responde que "no hay una definición universal y la literatura científica sitúa a esta generación habitualmente entre los 40 y los 59 años (criterio de Pew Research de EE. UU.) y otros autores la amplían a 35-54 años".

Velo añade que las mujeres predominan, tanto en el cuidado de los hijos como de los familiares mayores, aunque esta situación puede variar según los países.

Pros y contras de la edad

Sostiene que "a los integrantes de la GS, la edad les aporta recursos cognitivos. Son personas más capaces, resolutivas y estables, pero eso no les evita el choque con los recursos físicos y el tiempo disponibles".

"Son etapas de la vida en las que se suele situar el pico de éxito y productividad laboral, que en muchos casos se ve truncado si la demanda de cuidados familiares es muy alta.

En este punto, la perspectiva vital requiere que la persona reformule la imagen que tiene de sí misma y sus expectativas personales", apunta.

El balance de cada situación "dependerá sobre todo de las condiciones de su entorno (apoyo formal, flexibilidad laboral, reparto familiar), más que de la edad en sí", reflexiona.

Para afrontar esta problemática "es esencial involucrar y repartir responsabilidades dentro del seno familiar. Los miembros de la familia pueden participar en distintas responsabilidades, o indirectamente reducir su presión en otros ámbitos".

Aparte de eso, "es absolutamente importante complementar el cuidado familiar con recursos formales y servicios sociales que aporten un respiro y descanso al cuidador, como ayudas a domicilio, centros de día, teleasistencia, estancias temporales en residencia y, en su caso, prestaciones económicas", recalca.

"Cada familia tiene unas limitaciones propias, tanto sociales como materiales, por ello el modelo de afrontamiento puede variar. Lo importante es no perder de vista que llevar a alguno de los miembros al límite del colapso físico o mental suele ser negativo para todos", concluye el profesor Carlos Velo Higueras.

(Texto: Ricardo Segura)

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