Cortinas: errores comunes que debes evitar

A la hora de decorar los diferentes espacios de tu hogar, en ocasiones se cometen omisiones porque, aunque hay tendencias, decorar no resulta tan sencillo para todo el mundo. Así las cosas, aquí te contamos los errores que debes evitar al colgar cortinas.

Lo creas o no, incluso si estamos hablando de interiores, las ventanas pueden perder el enfoque. Así que antes de continuar con ciertas omisiones que solo hacen que tu sala, dormitorio o comedor se vean anticuados y vacíos, lo mejor es corregirlos.

La moda y las tendencias no siempre se aplican igual. Recuerda que no siempre es así. Lo creas o no, a veces se trata de un espacio diseñado solo para fotos y catálogos, no para implementar en tu hogar.

Si quieres ser un profesional, es mejor que consideres estos consejos para ayudarte a crear un espacio más armonioso.

¿Cuáles son los errores que se deben evitar al colgar cortinas?

En los últimos años, las telas gruesas se han convertido en tendencia, pero la realidad es que si bloqueas la luz, la habitación se oscurecerá y se verá más descuidada. Mejor evita este tipo de telas.

Elegir cortinas demasiado oscuras hará que la casa se vea triste. Lo mejor es usar tonos neutros si quieres que la habitación se vea más grande.

Debes tener cuidado con los tonos de blanco, ya que pueden parecer baratos si no combinan con la decoración de tu hogar.