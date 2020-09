César Cuello: “Las expresiones de los urbanos inciden en sus seguidores”

Pero el tema no es exclusivamente de los personajes citados, debido a que las violaciones a esos derechos la vemos a diario en las calles.

Para muchos, exponer a una menor o un menor de edad en las redes sociales no le hace daño a nadie. Es lo que suelen decir algunos que luego de exponer a adolescentes o a menores.

Los urbanos

El nativo de San Francisco de Macorís expresó arrepentimiento y reveló que no tenía intención de dañar a nadie.

Sin control

La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, institución que está llamada a regular lo que se difunde por radio y televisión, hoy está acéfala porque no ha sido designado el sucesor de J.M. Hidalgo, ha tenido en los últimos años un rol tímido al controlar la difusión no solo del contenido musical vulgar, sino de lo que se habla y promueve en determinados programas de radio y televisión, así como por las plataformas digitales. No existe una legislación actualizada en ese sentido, pero tampoco los dueños de medios tradicionales establecen reglas en el buen uso del lenguaje.

Este lunes los comediantes se han expresado en contra de la promoción contenido vulgar. Entre otros, Raymond Pozo y Miguel Céspedes fijaron su posición.

Miguel Céspedes acudió a su cuenta de Instagram para alzar su voz en contra de las líricas del género urbano.

“No más música con malas palabras, no más porno auditivo, no más violencia auditiva. Únete a la campaña”, expresó el compañero de fórmula con Raymond Pozo.