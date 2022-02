¿Un cantante latinoamericano podría ser el nuevo James Bond?

Luego del estreno de No Time To Die, la franquicia de James Bond entró en un nuevo y lógico impasse producido por la salida de Daniel Craig. El británico, que no fue bien recibido al inicio, terminó siendo uno de los Bond preferidos del público. Pero, claro, ahora todos se preguntan quién será el nuevo agente 007.

A la hora de mencionar a los favoritos, enseguida surgieron los nombres de Tom Hardy y Henry Cavill, ambos con grandes papeles en su haber y con un historial en el cine y series de acción importante. Pero ahora apareció un competidor de lo más extraño. Es que Maluma aseguró que tiene intenciones de sumarse a esta batalla porque así podría romper ciertos estereotipos.

“Mi sueño es meterme duro en Hollywood, es el momento indicado. Me gustaría romper algunos estereotipos y ser el primer Batman latino o, no sé, James Bond. Podría llevar mi carrera a otro nivel y representar a nuestra cultura”, dijo en una entrevista con EFE.

Así las cosas, todo indica que es tan solo un anhelo del colombiano. Si bien no hay nada confirmado, los rumores indican que la producción ya está charlando con Idris Elba para tomar el papel de 007.

Y a tí, ¿Te gustaría ver a Maluma como James Bond?