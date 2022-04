Policía estaba "lista para arrestar" a Will Smith después de la bofetada

Will Smith se disculpó por atacar a Chris Rock y dijo que estaba consciente de que habría consecuencias. ( FUENTE EXTERNA )

La policía estaba lista para arrestar a Will Smith luego de que agredió a Chris Rock en los premios Óscar, dijo este jueves el productor de la gala.

En su primer comentario público luego del impactante incidente que opacó la mayor noche de Hollywood, Will Packer dijo que estaba con Rock cuando unos oficiales de policía vinieron a hablarle.

"Ellos estaban diciendo que esto era ataque. (...) Ellos dijeron 'podemos ir por él, estamos preparados para traerlo ahora mismo, puedes presentar cargos y podemos arrestarlo'. Ellos colocaron las opciones en la mesa", dijo Packer a la emisora de televisión ABC.

"Chris estaba... Él descartó esas opciones. Él estaba como 'estoy bien'".

Los oficiales de la policía de Los Ángeles "terminaron de explicar cuáles eran las opciones y dijeron '¿te gustaría que hiciéramos algo?', y él dijo 'no'".

La policía de Los Ángeles dijo el domingo que Rock se rehusó a presentar cargos.

Smith dejó boquiabierto a millones de personas al abofetear a Rock durante la entrega de los Óscar, luego de que el comediante hiciera un chiste sobre su esposa.

Media hora después, recibió el Óscar al mejor actor por su papel en "Rey Richard: una familia ganadora", el mayor honor de la industria para un intérprete masculino.

Fue ovacionado por colegas y algunos presentes en el Teatro Dolby de Hollywood.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, a cargo de la premiación, dijo el miércoles que se le pidió a Smith abandonar la gala después del ataque pero que él se negó.

Algunos medios han afirmado que Packer le habría pedido a Smith que se quedara en el recinto, pero en el breve clip de la entrevista con ABC difundido este jueves, el productor dice que no habló con Smith. La conversación con Packer será difundida el viernes.

Reunión en zoom

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/01/un-hombre-con-un-micrófono-en-la-mano-2cf2f6d1.jpg Will Smith lloró al recibir su Oscar. (AP)

La Academia dijo el miércoles que está evaluando una acción disciplinaria que incluso podría ser la expulsión de Smith, una de las estrellas más conocidas de Hollywood, y el quinto actor negro en ganar el Óscar en esa categoría.

"La junta de gobernadores comenzó hoy un procedimiento disciplinario contra el señor Will Smith por violar el estatuto de conducta de la Academia, incluido contacto físico inapropiado, comportamiento amenazante o abusivo, y comprometer la integridad de la Academia", dijo el comunicado.

"La Academia tomará una acción disciplinaria que puede incluir suspensión, expulsión y otras sanciones permitidas por los reglamentos y estatutos de conducta".

La publicación Variety dijo este jueves que los directivos de la Academia, Dawn Hudson y David Rubin, hablaron con Smith el martes, un día después que la organización emitió su comunicado.

La revista dijo que la reunión a través de zoom demoró una media hora.

Durante la conversación, Smith se disculpó por atacar a Rock y dijo que estaba consciente de que habría consecuencias, afirmó Variety.

El lunes, después de que la Academia condenó el ataque, Smith publicó una disculpa en Instagram en la cual calificó su comportamiento de "inaceptable e inexcusable".

"Quiero disculparme públicamente contigo, Chris. Me equivoqué y estuve fuera de lugar. Me siento avergonzado y mis acciones no reflejaron el tipo de hombre que quiero ser".

Rock, que continuó con una gira de comedia en Boston esta semana, dijo a su audiencia que aún estaba "tratando de procesar lo ocurrido".

RELACIONADAS Productor del Oscar afirma Chris Rock insistió en no presentar cargos contra Will Smith