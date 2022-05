Miguel Ángel Muñoz: “El trabajo que ha hecho República Dominicana con su cine es excepcional”

Miguel Ángel Muñoz es uno de los actores españoles más completos de la actualidad.

Ha actuado en populares series como “El Ministerio del tiempo” o “Sin identidad” y en el cine no solo ha dejado su marca en su país natal sino que, además, ha trabajado en películas anglosajonas al lado de figuras de la talla de Andy García o Sharon Stone. El teatro tampoco se la ha resistido.

Pero en el entretenimiento él ha hecho mucho más. Bailarín, ganador de la primera edición de Masterchef Celebrity España, presentador y jurado de programas de televisión…vamos que es un artista 360, como lo demanda la industria actualmente.

Recientemente asumió el reto de dirigir un documental, uno muy especial “100 días con la Tata”, su ópera prima por la que logró una nominación a los Premios Platinos, donde también fue seleccionado para presentar la IX gala, junto a la actriz y cantante argentina Lali Espósito.

De su fructífera carrera, su lado humano y su interés de rodar algún proyecto en República Dominicana, habló para Diario Libre

Presentar una gala de este tipo y además, estar nominado con un proyecto tan personal debe ser muy satisfactorio y a la vez un gran reto. ¿Cómo lo estás viviendo?

Con muchísima alegría e ilusión. Tengo que reconocer que ha significado un gran reto, porque es una responsabilidad muy grande presentar esta gala junto a Lali y además, estar nominado a Mejor película documental por “100 días con la Tata”. Si ya una cosa pone nervioso, imagínate las dos.

Sin dudas, en los últimos años ha habido un repunte de proyectos audiovisuales iberoamericanos, en especial, por el surgimiento de plataformas digitales que están apostando a lo que se hace fuera de Hollywood. ¿Qué opinas de esta especie de revolución hispanohablante?

Es algo que vivo con mucha alegría y siendo consciente del momento tan importante que está pasando el cine iberoamericano. Esto se ve evidenciado en estos premios donde 26 países comparten y se premia nuestro cine, nuestra lengua y nuestras historias.

No es que no necesitemos a Hollywood, que bien que también se fije en nuestras historias y las quiera contar en su idioma, pero nosotros también somos capaces y obviamente, gracias a estas plataformas tenemos la oportunidad de conocernos mucho más entre nosotros. Que las películas de República Dominicana puedan llegar a Madrid o una de Ecuador llegue a México de repente viaje a Portugal.

Muchas veces hay un talento muy grande pero como hay tanta oferta de contenidos no la llegamos a ver.

¿Cómo ha sido la experiencia de rodar en Latinoamérica?

Lo más interesante ha sido poder nutrirme con la cultura de esos países y compartir con talentosos actores.

He viajado mucho por Latinoamérica, desde México, Venezuela, Argentina Paraguay, Colombia, República Dominicana. Me apasiona estar al otro lado del charco y ojalá poder tener la oportunidad de volver.

¿Conoces el cine dominicano, te gustaría trabajar en algún proyecto allá?

Claro que lo conozco, creo que el trabajo que ha hecho República Dominicana para el desarrollo de su industria es excepcional. Tienen un montón de proyectos desde la última vez que fui por allá, cuando hice la lectura de los nominados de los premios Platino por allá por 2014.

Desde ahí ya vi el interés que tenía de abrir las fronteras para que llegara talento de fuera y sé de muchos colegas que se han ido para allá a trabajar. Es un sitio importante dónde mirar.

En España también estamos en esa línea, cada vez viene más gente a rodar provenientes de todo el mundo y eso es muy importante que haya una industria que genere un montón de puestos de trabajo para hacer algo que tiene que ver con la cultura de un país. Creo que es algo que se debe seguir potenciando.

Has desarrollado muchos roles importantes tanto en cine como en televisión. ¿Qué tiene que tener un personaje para que decidas aceptarlo?

Me faltan muchos personajes por desarrollar y la verdad es que siempre me pasa que, en cada uno hay algo interesante o importante que me motiva a aceptarlo. Acabo de terminar en Madrid las presentaciones de la obra “El síndrome del copiloto” y cuando leí el guion y llegué al monólogo que tiene mi personaje se me puso la piel de gallina y me puse a llorar y dije eso lo quiero hacer.

Siempre hay algo importante o interesante que me hace aceptar un personaje o proyecto. Ya sea una locación, trabajar con un director específico y en la mayoría de los casos la historia a contar, como es el caso de 100 días con la tata, donde además de entretener se busca concientizar.

Hablando de este proyecto “100 días con la Tata” que surgió durante la pandemia y en el que, compartías con tu abuela el día a día a través de las redes sociales. ¿Qué querías mostrar con este contenido?

Reconozco que se trató de hacer algo positivo para nosotros. Dentro de una casa de 35 metros cuadrados que una persona de 95 años y otro de 36 por aquel entonces tienen que pasar muchas horas juntos…entonces quería mostrar todas esas cosas y a la vez mostrar una ventana de esperanza en esos tiempos tan difíciles y esto se fue saliendo de las manos hasta convertirse en fenómeno mundial global que, finalmente evolucionó a un documental que ha sido nominado a los premios Platino.

La vida de los actores se compone de audiciones y en la mayoría de ellas no logran el papel ¿cómo superar cuando te dicen que no?

Te van a decir que no en el 90 % de los casos. No es que hay que estar preparados para eso, hay que ser consciente de ello, porque sino llega la frustración y la inseguridad de que ese no tiene que ver con tu talento, con no haberlo hecho bien o con no merecerlo. Pero eso solamente se aprende con el tiempo, yo llevo muchos años recibiendo muchos noes y también muchos síes.

Inevitablemente, aunque uno esté muy trabajado siempre les pasa factura. Hay que saber llevar tanto los resultados positivos como negativos.