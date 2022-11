La icónica película "Home Alone" cumple 32 años

La icónica película "Home Alone", titulada "Solo en casa" en España y "Mi pobre angelito" en Hispanoamérica está de aniversario. Cumple nada más y nada menos que 32 años desde su estreno.

Este filme estadounidense se estrenó en 1990, escrito y producido por John Hughes, dirigido por Chris Columbus y protagonizado por Macaulay Culkin.

También estuvieron en el reparto los actores Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara, Roberts Blossom, John Heard.

La película recibió dos nominaciones a los Globos de Oro en las categorías de mejor película de comedia o musical y de mejor actor en una comedia o musical para Culkin.

Home Alone se convirtió en la película de comedia más taquillera de todos los tiempos en los Estados Unidos y mantuvo el récord mundial hasta que fue superada por The Hangover Part II en 2011.

Además, fue la película navideña más taquillera hasta que fue superada por El Grinch en 2018.

Home Alone generó una exitosa franquicia con cuatro secuelas, dos largometrajes y dos telefilmes, incluyendo la película de 1992 Home Alone 2: Lost in New York, la única de las secuelas en la que la mayoría del reparto original repite sus papeles.