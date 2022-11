Pandora: La siguiente generación de Avatar

Hay chicos nuevos en el barrio de Avatar. Si la primera película fue una historia de amor entre el humano Jake Sully (Sam Worthington) y la na’vi Neytiri (Zoe Saldaña), El camino del agua es un drama familiar que trae personajes nuevos para explorar la luna de Pandora. Entre ellos, los hijos de Sully, Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton) y Tuktirey (Trinity Bliss), y Spider (Jack Champion), un huérfano criado por los científicos en Puerta del Infierno, el puesto remoto humano, y Tsireya (Bailey Bass), una joven buceadora na’vi del nuevo clan adaptado al océano de los metkayina. Para el guionista y director James Cameron, la importancia de los personajes aumentó a medida que se desarrolló la historia. “Evolucionó con el tiempo y terminó siendo una historia no tanto sobre Jake y Neytiri sino más sobre sus hijos –dice–. Los chicos son personajes muy interesantes de por sí y, durante largas franjas de la película, seguimos sus aventuras”. Para el productor Jon Landau, el joven elenco le agrega una nueva dimensión a la épica película de ciencia ficción. “Antes no teníamos este elemento de juventud, y eso le aporta una energía muy diferente a la película. Ellos representan las generaciones futuras de Pandora y tienen un papel muy importante, no solo en esta película sino también en las que vendrán”. Avatar: El camino del agua se estrenará en los cines el 15 de diciembre.

Jamie Flatters (Neteyam)

(22 años)

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/29/un-joven-con-una-camisa-azul-72e6b092.jpeg

¿Por qué es tan especial el mundo de Avatar?

Es una de las producciones occidentales más importantes del siglo XXI, pero está basada en una idea muy clara que está directamente relacionada con las culturas indígenas y hace comentarios sobre sabidurías que podrían perderse. Además, la gente muchas veces elogia la improvisación como algo que surge espontáneamente y que deberíamos aplaudir, pero hay algo sobre lo que no se habla tanto, y es de alguien que se tomó una enorme cantidad de tiempo para fundamentar ideas específicas y hacer algo fáctico a partir de una idea de ficción. Este mundo tiene un dialecto, una biocultura y una vida silvestre de una escala totalmente nueva. Así que tiene normas más complejas que la mayoría de las películas.

¿Cómo conseguiste el papel?

Pensé que hicieron muy bien las audiciones, porque dijeron que uno podría traer cualquier monólogo. Así que yo hice algo de El club de los cinco. Luego nos llevaron a Los Ángeles, en donde tuvimos dos intensas semanas de audiciones. La nueva película incluía mucho trabajo en el agua y escenas subacuáticas, así que, como parte del proceso de audición, tuvimos que aprender buceo libre. Si eras bueno bajo el agua, era una buena señal de que ibas a poder seguir adelante. Cuando me llamaron para decirme que tenía el papel, mi hermano mayor era el único que estaba en casa. Se sintió más orgulloso de mí que nunca, y ese orgullo no es algo que un hermano mayor demuestra normalmente.

Cuéntanos sobre tu personaje.

Neteyam está tratando de ser el héroe de la historia y, cuando uno es joven, obviamente fracasa en la tarea de ser el héroe. Así que hay unas escenas muy interesantes de él tratando de dominar el terreno de Pandora. Fue un papel muy lindo.

¿Cuál fue el desafío más grande?

Lo que más me preocupaba al prepararme para el papel era el acento. Hay puntos de referencia para cada acento de la gran cantidad de culturas diferentes que existen en la vida real. Pero este es un híbrido, que fue principalmente definido por Zoe Saldaña y las otras personas que interpretaron a los na’vi en la primera película. Fue una bendición tenerlos como puntos de referencia porque era algo que me ponía nervioso. Pero al final, después de practicar un poco, me sentí cómodo.

¿Qué se siente formar parte del legado de Avatar?

Es una experiencia que realmente no tiene parangón. Poder formar parte de la gran cantidad de actores que pasarán por esta filmografía, por esta compañía, es maravilloso. Y el director es extraordinario. Es un gran honor.

Britain Dalton (Lo’ak)

(20 años)

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/29/persona-con-corbata-bbe53cb2.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/29/persona-con-corbata-bbe53cb2.jpeg

¿Por qué es tan especial el mundo de Avatar?

No hay nada como el mundo de AVATAR. Tiene todos esos colores y es un mundo que uno no podría imaginarse jamás sin ver esta hermosa película. Jim está muy interesado en muchas culturas y puntos de vista diferentes, y todo eso está plasmado allí. Es un mundo dirigido a muchos tipos de personas diferentes, a muchos corazones y almas diferentes.

¿Cómo conseguiste el papel?

Lo que recuerdo es que no tenía idea de lo que pasaba salvo que mis agentes me decían que era algo grande. Yo no estoy muy metido en el mundo del cine, así que ni siquiera sabía quién era Jim. En general, no me gusta hacer audiciones, pero los que estaban a cargo del casting fueron muy intuitivos y captaron mis pequeñas complejidades y las cosas que me gustan hacer. Así que me llamaron otra vez a la semana siguiente para que me conociera Jim. Y él después me dijo: “Básicamente, en el instante en que te vi, supe que quería que formases parte del proyecto de alguna manera”.

Qué puedes decirnos de tu personaje.

Lo’ak es un marginado. Él se siente solo en el mundo. No sabe cuál es su lugar porque su papá es visto como una especie de dios. Tiene un corazón y un alma increíbles, maravillosos, y quiere hacer feliz a la gente, quiere hacer el bien. Quiere hacerse famoso y cambiar el mundo, pero todavía no sabe cómo hacerlo.

¿Cuál fue el desafío más grande?

Personalmente, diría que lo más difícil fue aprender a nadar para el personaje. Me dijeron que tenía que nadar y les dije que sabía, pero les mentí para conseguir el papel. Me amigué con el agua, conquisté mi miedo al agua, pero luego, de pronto, me dicen: “Tienes unas escenas gigantes en las que tienes que contener la respiración bajo el agua durante 10 minutos”. Y yo pensé: “¡¿Qué?!” Y me volvió todo el miedo. Pero no dejé que eso me frenara.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/29/poster-avatar-el-camino-del-agua-668ee9db.jpeg

¿Y tu recuerdo favorito del rodaje?

Hice todas mis escenas de riesgo. Me encanta la acción y soy muy bueno con el movimiento. Hice parkour toda la vida. Me trepo a los techos, a los edificios y salto desde diez pisos de altura. Soy un loco. No tuve problemas con el aspecto físico de la actuación. Fue increíble. Y la manera en la que lo hicieron, no hay un solo momento falso. Si me atacaban, alguien me saltaba encima y lo hacía real. No hay nada actuado.

¿Qué se siente formar parte del legado de AVATAR?

Nunca había visto la película más taquillera de la historia. Me puse como prioridad mirarla antes de ir al set y me bombardearon con preguntas sobre la película. Me voló la cabeza. Nunca había visto algo así. A veces, me gustaría estar allí en lugar de aquí. Es como un sueño. Es lo que uno espera que sea el paraíso. Es hermosa.

Trinity Bliss (Tuktirey)

(13 años)

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/29/persona-de-cabello-negro-7cb3c434.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/29/persona-de-cabello-negro-7cb3c434.jpg

¿Por qué es tan especial el mundo de AVATAR?

Cuando miras Avatar, no puedes evitar que tu mente se interne en ese mundo. Pandora es un lugar mágico, desde la bioluminiscencia hasta sus plantas y criaturas tan singulares. Es extraordinario que Jim y el equipo hayan creado ese mundo. Tengo mucha suerte y me encanta poder ver cómo se va armando poco a poco.

¿Cómo conseguiste el papel?

Audicioné por primera vez en enero de 2017. Mis padres se equivocaron de fecha y llegamos a la audición una semana antes. Supongo que fue por el entusiasmo que teníamos. La increíble directora de casting, Margie (Simkin), fue muy amable e hizo la audición igual. Después de eso la vi un par de veces más. Y luego conocí a Jim y supongo que el resto es historia. Cuando me dijeron que me habían dado el papel fui al muelle de Santa Mónica a celebrar. Estaba muy entusiasmado. Estaba en la cima del mundo en una montaña rusa. Fue el mejor día de mi vida.

Cuéntanos sobre tu personaje.

Tuk es muy curiosa y tiene un gran corazón. Es la menor de la familia Sully pero no se considera la menor. Es pequeña pero poderosa. Su familia es lo más importante para ella y hará cualquier cosa para protegerla.

¿Cuál fue el desafío más grande?

Una de las partes más difíciles fue el entrenamiento. Tuvimos que entrenarnos en arquería, parkour, buceo libre y en los movimientos de los na’vi, además de en su idioma y su acento. Todo el elenco y el equipo, especialmente Jim, me apoyaron mucho y siempre me hicieron sentir que estaba haciendo las cosas bien y que yo estaba allí por una razón.

¿Qué se siente formar parte del legado de Avatar?

Es maravilloso. Avatar: El camino del agua siempre será especial para mí. Creo que formará parte de mí para siempre. Y la escala de todo esto es diferente de cualquier otra cosa que hice en mi vida y probablemente de cualquier otra cosa que haga de aquí en más. La mitad de mi corta vida tuvo que ver con esta cinta, ya sea filmándola, pensando en ella, o volviéndome loca de entusiasmo con Avatar: El camino del agua. Es bueno saber que no me lo imaginé todo. Que finalmente está ocurriendo.

Jack Champion (Spider)

(18 años)

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/29/un-par-de-personas-posando-para-la-camara-897cdd4c.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/29/un-par-de-personas-posando-para-la-camara-897cdd4c.jpg

¿Cómo conseguiste el papel?

Me grabé a mí mismo haciendo una escena de E.T., el extraterrestre en donde interpretaba a Elliott y tuve varias entrevistas por Skype con la directora de casting, Margie. Estaba filmando Avengers: Endgame en Atlanta durante dos días y me llamaron de la costa occidental para que fuera a hacer una prueba de pantalla para Avatar: El camino del agua. Era mi primera vez en Los Ángeles y fue cuando conocí a James Cameron. Vi un documental sobre él, sobre su viaje al fondo de la fosa de las Marianas. Le estaba dando la mano a un hombre que fue literalmente al fondo del océano. Era una locura para un chico de Virginia ir a Los Ángeles y conocer a este genio creativo.

Cuéntanos sobre tu personaje.

Spider es humano, nacido en Puerta del Infierno, pero sin duda prefiere las selvas de Pandora. Tiene un profundo cariño por sus amigos, como Lo’ak y Tuktirey. Ellos son su mundo.

¿Cuál fue el desafío más grande?

La captura de movimiento fue intimidante al principio, ponerse ese traje con todos esos puntos en la cara y en el cuerpo, y lo cerca que está la cámara. Era como: “¡Dios mío, ¿cómo voy a poder actuar?!”. Pero una vez que estás rodeado de otros actores, después de cinco minutos, te acostumbras. Te olvidas de que hay una cámara. Se vuelve algo natural. Tienes que interpretar el papel de tal modo de dar vida a las selvas de Pandora. Reaccionas a la energía de los demás y usas tu imaginación. Funciona.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/29/grupo-de-personas-de-pie-bdd5b1d4.png El elenco joven de Avatar, al completo. (20TH CENTURY FOX)

¿Cuál es tu recuerdo favorito del rodaje?

Fuimos todos a Hawái por una semana para conocernos. Hicimos buceo, fuimos a la selva, y recuerdo que cocinamos pescado y verduras en el suelo. Fue una experiencia extraordinaria, cocinando y compartiendo anécdotas.

¿Cómo describirías tu experiencia en Avatar?

Más que una experiencia es una parte de mi vida. Establecí vínculos. Algunos días fueron difíciles, pero siempre nos apoyábamos entre nosotros. Puede sonar cursi, pero creo que “familia” es la palabra que usaría para expresar mi experiencia en Avatar: El camino del agua porque también tiene relación con la película. La familia es el factor principal que impulsa estas próximas películas.

Bailey Bass (Tsireya)

(19 años)

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/29/una-persona-con-un-vestido-blanco-8b77a111.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/29/una-persona-con-un-vestido-blanco-8b77a111.jpg

¿Por qué es tan especial el mundo de Avatar?

Es un mundo muy particular en el que los espectadores se sumergen. Los elementos son cada vez más importantes, más interesantes, más fascinantes, y con un detalle increíble. No se parece a nada de lo que se ha visto antes.

¿Cómo conseguiste el papel?

Fueron unas cinco audiciones. Pensé que en mi primera audición me había ido muy mal así que no podía creerlo cuando me llamaron otra vez. Y luego otra vez más. Y después me llevaron a Los Ángeles. Jon (Landau, productor) nos proyectó la película, porque quería que todos nosotros, los jóvenes, la viéramos en su cine. Todos estábamos fascinados y no podíamos creer lo que veíamos porque era algo tan mágico. Luego, un mes después, me enteré de que me habían dado el papel.

Cuéntanos sobre tu personaje.

Tsireya hace buceo libre. Es similar al personaje de Zoe Saldaña, Neytiri. Es hija de Tonowari (Cliff Curtis) y Ronal (Kate Winslet) y es parte del clan de los metkayina. Lo que me encanta de ella es su bondad, su compasión y cómo sabe escuchar a los demás.

¿Cómo te vinculaste con tus compañeros del elenco joven?

La mayoría parábamos en el mismo hotel. Pasábamos tiempo juntos en la piscina, jugábamos a los bolos, al láser tag, todas las cosas que nos gusta hacer a los adolescentes. Creo que una de las cosas más potentes del elenco joven es que somos todos de diferentes partes del mundo.

¿Qué le pareció a tu familia que actuaras en la película?

Mi mamá es mi seguidora número uno. Ella fue la que me animó a hacer la audición para Avatar: El camino del agua. Me decía: “Bailey, puedes hacerlo, tienes que hacerlo”. Mi abuela es una parte muy importante de mi carrera. Casi no hablaba inglés y aprendió para poder llevarme a mis trabajos. Estoy rodeada de mujeres muy fuertes y poderosas que están siempre allí para alentarme.

¿Qué se siente formar parte del legado de Avatar?

Para serte totalmente franca, me cuesta mucho entender la escala de esta película. Cada vez que sale un tráiler, yo digo “¡Guau! ¡Es realmente impresionante!”. Y todo mi equipo me mira como diciendo: “¿Cuándo lo va a entender esta chica?”. Es increíble formar parte de una película tan extraordinaria y que significa tanto para tanta gente. Los que vieron la primera no tenían la menor duda de que Jim lo iba a lograr otra vez. Bueno, lo hizo.