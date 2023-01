Actor dominicano Henky Madera participa en la serie de Netflix "Caleidoscopio"

De acuerdo a reseñas internacionales, Caleidoscopio va camino de convertirse en una de las mejores apuestas de Netflix para este 2023 en cuanto a series se refiere. Por el momento, la ficción creada por Eric Garcia ya ocupa el primer puesto en el ranking de lo más visto en España en la plataforma.

Y este inesperado fenómeno no tiene que ver con una historia especialmente original, sino por la forma de contarla: la serie, que narra la historia de una banda de ladrones a lo largo de 25 años, puede verse de muchas maneras. En concreto, de más de 5.000 formas distintas. O incluso más de 40.000. En ella actúan varios latinos, incluyendo, la española Paz Vega y el dominicano Henky madera, famoso en el país por su participación en series y películas dirigidas por Alfonso Rodríguez, quien da vida a Carlos, uno de los antagonistas.

El criollo celebró con una publicación en su cuenta de Instagram el éxito de la innovadora serie.

"Muchas gracias por hacerlo realidad!! Me lo pasé muy bien siendo parte de este espectáculo con un grupo de personas tan increíble. Giancarlo Esposito, Rufus Sewell, Paz Vega, Jai Courtney, Tati Gabrielle, Eric García", señaló el criollo.

La serie se centra en las vidas de los ladrones de Caleidoscopio que se proponen abrir una cámara acorazada aparentemente inexpugnable, tras la cual se esconde el mayor botín de la historia. A la extrema seguridad que protege la cámara, blindada y vigilada a más no poder, se suma también el FBI, que estrecha un poco más el cerco sobre los protagonistas a cada desliz que cometen. En un clima como ese, no es raro que empiecen a aflorar recelos, traiciones, venganzas y maquinaciones entre los propios ladrones. Y ahí es donde innova Caleidoscopio.

La serie de Netflix no es una serie al uso, con una estructura lineal que avance progresivamente entre un episodio y el siguiente. Tampoco es una serie antológica a lo Black Mirror, en la que cada capítulo cuente una historia independiente de las demás, solo unida al resto por un hilo temático común que hace de argamasa del conjunto.

La propuesta de Caleidoscopio está un poco entre esos dos extremos: sus ocho episodios, identificados por ocho colores diferentes, conforman un único relato, pero pueden aparecer ordenados de maneras distintas. Así, cada suscriptor verá los capítulos de la ficción en un orden distinto, percibiendo de formas únicas las distintas versiones de la historia, las motivaciones de cada personaje y los enigmas que suscita el golpe.

Exitosa carrera en Hollywood

Ha actuado en los largometrajes Dreaming of Julia (2003) con Harvey Keitel y Gael García Bernal, en The Lost City (2005) con Andy García, Dustin Hoffman y Bill Murray, en The Wrath of Cain (2010) con Ving Rhames y Robert Patrick, además de hacer trabajos de voz en Rango (2011) junto a Johnny Depp, entre otros.

En televisión, ha actuado en episodios individuales de la exitosa serie de televisión Law & Order: Criminal Intent, The Shield, Brothers & Sisters, My Name Is Earl y The Good Guys, así como en 17 episodios de Weeds como el criminal del cartel mexicano de la droga Ignacio, su papel más conocido. También tiene un papel recurrente como jugador de béisbol retirado en la serie de televisión IFC Brockmire.

Interpretó a Pote Gálvez en la serie de televisión Queen of the South de USA Network. Tuvo un papel menor en Spider-Man: Homecoming, que Madera ha dicho que era uno de sus papeles favoritos.