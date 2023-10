El Festival de Cine Dominicano en Nueva York anuncia su doceava edición

La ciudad de Nueva York se prepara para una semana de celebración al cine dominicano con el esperado Festival de Cine Dominicano en Nueva York (DFFNYC), del 2 al 9 de noviembre. La inauguración del DFFNYC, que promete una noche de risas con la película "El Brujo", se llevará a cabo en el histórico United Palace. La comedia, dirigida por Archie López, producida por Archie López y Desiree Reyes, y protagonizada por los reconocidos humoristas Raymond Pozo y Miguel Céspedes, marcará el comienzo de una semana llena de la magia del cine.

"El Brujo" cuenta la historia de Mon (Raymond Pozo) quien se siente perseguido después de protagonizar un confuso incidente en Santo Domingo y viaja hacia el campo donde vive Primo (Miguel Céspedes), quien se encuentra aprovechando las vacaciones de su hijo Vladi (Jayden Marine) para enseñarle a ser un buen dominicano y un exitoso pelotero.

"El Festival de Cine Dominicano en Nueva York no es solo un evento cinematográfico; es un testimonio del poder de la cultura. Este año, estamos encantados de presentar 'El Brujo' como nuestra película de apertura. Esta comedia es un reflejo de la rica herencia espiritual y cultural de la República Dominicana, y esperamos que inspire a nuestros espectadores", expresa el director del festival, Armando Guareño.

Las entradas para la noche inaugural ya están a la venta. Estarán disponibles hasta el 22 de octubre con un descuento de US$10.00.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/19/el-brujo.jpg

Homenaje Claudio Chea

El festival rendirá un emotivo homenaje póstumo al cineasta Claudio Chea con la proyección de su último trabajo como director de fotografía "Estoy todo lo iguana que se puede", dirigido por Julián Robles y rodado en México.

"Claudio Chea fue más que un cineasta; fue un poeta de la luz y un narrador visual excepcional. A través de 'Estoy todo lo iguana que se puede', queremos celebrar su genio creativo y su pasión por el arte cinematográfico. Este homenaje es nuestro modesto tributo a un alma creativa eterna", destaca Guareño.

Retrospectiva: Archie López

El festival llevará a cabo una retrospectiva al reconocido director dominicano y presidente de Panamericana Films Archie López, con la proyección de películas taquilleras, como "Tubérculo Presidente" (2016), "Tubérculo Gourmet" (2015) y "Cristiano de la Secreta" (2009).

Proyecciones especiales

La sección Revivals contará con la obra cinematográfica "Un Pasaje de Ida", dirigida y producida por Agliberto Meléndez. Este es el largometraje más antiguo en ser restaurado y preservado por la Cinemateca Dominicana. Ha recibido 14 premios internacionales y fue seleccionada como una de las 50 películas más representativas de Iberoamérica para el Primer Congreso de la Cultura Iberoamericana, celebrado en México (2008).

Asimismo, gracias a Amazon Studios, se llevará a cabo la proyección del documental "Maxine´s Baby: The Tyler Perry Story", protagonizado por Tyler Perry y dirigido por Gelila Bekele y el dominicano Armani Ortiz. Este documental cuenta la historia de cómo Tyler Perry pasó de ser un vagabundo a convertirse en uno de los mayores triunfadores de la industria del entretenimiento.

Muestra de cine inclusivo "Así somos: Out in RD"

Como parte integral de su compromiso con la inclusión y la igualdad, DFFNYC llevará a cabo la muestra de cine "Así somos: Out in RD". Esta muestra tiene como finalidad impulsar acciones a favor de la igualdad de género y es un paso significativo hacia un mundo más inclusivo, donde las voces no solo son escuchadas, sino también celebradas. Las proyecciones tendrán lugar en The Center.

El Festival de Cine Dominicano en Nueva York (DFFNYC) es organizado por Latin Film Festival Alliance (LAFFA), producido por Cine Art Entertainment Production en colaboración con Cinéate y el Festival de Cine Dominicano (FestCineRD). Cuenta con el patrocinio de La Concejal Carmen de la Rosa, The Mayor's Office of Media and Entertainment, Delta Airlines, Amazon Prime, Global Duty Free Corporation, Hispanic Federation, Presbyterian Hospital, Columbia University Medical Center, Regal Cinema, Dominican Republic Film Commission (DGCINE), Ponce Bank, Channel Pix 11, Telemicro Internacional y Ron Barceló.

Próximamente la venta de taquillas y la programación estarán disponibles en la página web del festival. Como iniciativa de esta 12ª edición, el lunes 6 de noviembre las boletas estarán al 2x1.

Sobre DFFNYC

Es un evento anual que celebra y promueve lo mejor del cine dominicano y latinoamericano. Fundado con la visión de destacar las voces cinematográficas emergentes y establecidas, el festival se ha convertido en un evento emblemático en la ciudad de Nueva York, celebrando la rica herencia cultural de la República Dominicana y conectando a las personas a través del poder del cine.

La ciudad de Nueva York declaró el día 9 de noviembre de cada año como el Día del Festival de Cine Dominicano en Nueva York.