Yoel Morales y Manuel Raposo hablan sobre la pasión de "La Bachata de Biónico"

Las historias dominicanas continúan acumulando logros internacionales y el más reciente ejemplo es "La Bachata de Biónico", película dirigida por Yoel Morales y protagonizada por Manuel Raposo.

Esta producción dominicana cruza los géneros del drama y la comedia para crear un atrevido mockumental que triunfó en el festival de cine South by Southwest (SXSW) al llevarse el Premio del Público en la sección Global presentado por MUBI.

Combinando de manera única el surrealismo y las crudas realidades del mundo marginado en las afueras de Santo Domingo, este filme es una crónica del viaje de Biónico.

Este complicado individuo es un romántico adicto a la cocaína que lucha por enderezar su vida antes del regreso de su prometida, La Flaca, quien está a punto de salir de rehabilitación.

"Nos inspiramos en dos adictos que conocimos en 2016 en un barrio popular de Santo Domingo", comenta Morales.

"Nos llamó mucho la atención la dinámica que tenían dentro de su profunda amistad y lo felices que se veían a pesar de sus circunstancias.

Entonces siempre nos quedó la idea de hacer algo con estos personajes, y durante la pandemia Cristian Mojica comenzó a darle forma a la historia y armamos toda la trama de amor y los distintos personajes que rodean al Biónico".

Una creación de mentes de cine

Además de dirigir el filme, Morales también escribió el guion junto al productor Cristian Mojica. Ambos forman parte de Mentes Fritas, una compañía creativa dominicana de producción cinematográfica.

Este colectivo de talentos dominicanos es conocido por crear fuertes retratos caribeños a través de una visión única que mezcla el absurdo, el humor y el realismo mágico.

En cuanto a la tarea de mantener un balance entre los elementos surrealistas de esta historia con la cruda realidad de la vida del Biónico, Morales comentó:

"No fue tan difícil porque, al tratarse de unos personajes con un imaginario tan grande, teníamos la licencia para introducir los elementos surreales que encontramos adecuados, muchos de ellos, partiendo de nuestro basto realismo mágico. El reto era permitirnos jugar con estos aspectos sin que debilitaran el relato en términos de lo fieles que queríamos ser a la realidad sin juzgar a nuestros protagonistas y poder hacerles un retrato ´muy bacano´ dentro de este contexto marginal".

Encarnando al Biónico y a sus conocidos

Poder encarnar a un individuo tan complejo como el personaje principal de este filme es una oportunidad llena de posibilidades para cualquier actor, pero Manuel Raposo también tomó en cuenta otros detalles cuando llegó el momento de aceptar el papel del Biónico.

"La historia, el personaje y el equipo, tres elementos muy buenos a los que era imposible decirle que no", expresa Raposo.

"Un personaje con mucha carne, que ofrecía innumerables posibilidades interpretativas, una historia original, transgresora y humana y un equipo demasiado bueno compuesto por los mentes fritas: el director Yoel Morales, el DP (director de fotografía) Alexander Viola y el productor Cristian Mojica. Es poco común encontrar en un proyecto la conjugación de estos tres elementos".

Además de Raposo en el papel principal del Biónico, esta película también está protagonizada por el artista urbano El Napo, Ana Minier y cuenta con las participaciones de Yasser Michelén y Bárbara Plaza.

Hay que resaltar que este filme no solo es el debut actoral de Minier en el papel de la Flaca, sino que también es la primera vez que Raposo protagoniza un filme.

"Muy retadora y enriquecedora" son las palabras con las que Raposo describe la experiencia de interpretar al Biónico.

"Primero, es mi primer protagónico. Luego, es un personaje complejo y complicado por lo demandante que fue física, emocional y mentalmente.

Siempre es interesante reinventarse en cada personaje y este me sedujo porque me permitía eso y más, explorar estos personajes marginados en la sociedad, poder humanizarlos y visibilizarlos me produce gran satisfacción", expresó el actor.