Marianna Vargas Gurilieva, directora general de Cine, presidirá el Fondo Ibermedia durante dos años. ( CEDIDA POR DGCINE )

La elección de República Dominicana para presidir por primera vez el Fondo Ibermedia, después de casi tres décadas de funcionamiento, es un reconocimiento al desarrollo de la industria cinematográfica nacional y abre una nueva etapa en las decisiones del audiovisual iberoamericano.

Así lo considera Marianna Vargas Gurilieva, directora general de Cine (DGCINE), quien presidirá durante dos años este organismo integrado por 21 países, clave para financiar películas, impulsar coproducciones y formar profesionales.

En entrevista con Diario Libre, Vargas habló del significado de su elección y de los retos de una gestión que arranca en un momento de cambio para el fondo.

Recordó el papel que jugó Ibermedia antes de los incentivos fiscales.

"Antes de que existieran estos sistemas de incentivos era lo que financiaba el cine latinoamericano, mucho antes que hubiese una ley de cine en República Dominicana, era justamente el fondo Ibermedia, lo que permitía que nosotros tuviésemos cine", manifestó.

Un reconocimiento a la trayectoria

Para la funcionaria, la designación trasciende su responsabilidad como servidora pública.

"Para nosotros asumir la posición ahora mismo es un honor, es un logro para el país y es una demostración de la madurez que va adquiriendo y el respeto, creo que va adquiriendo a nivel de la región y los pares de Iberoamérica", afirmó.

A su juicio, los países miembros no solo evalúan a quien aspira a dirigir el organismo, sino también a la industria que representa.

"Hay toda una trayectoria de un país que ha venido de manera constante empujando por una cinematografía que procura la diversidad, la visibilidad y una alta calidad", agregó.

Vargas fue elegida por unanimidad el 16 de noviembre, durante la XXXI Reunión Extraordinaria del Consejo Intergubernamental de Ibermedia. Sucede a Gisella Previtali, de Uruguay, quien ejercía la presidencia interina desde junio. Su mandato concluirá en 2028, cuando el programa cumplirá tres décadas.

Tres prioridades

La elección coincide con un cambio institucional en el fondo. Beatriz Navas, quien dirigió el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de España (ICAA), sustituye en la secretaría técnica a Elena Vilardell, vinculada casi tres décadas al programa.

"Es una gran responsabilidad porque como tú sabes Ibermedia ahora está pasando por un proceso de cambio", comentó Vargas.

"Compartir ahora mismo estos próximos dos años de presidencia junto con una secretaria técnica como Beatriz Navas, creo que es un honor por un lado, pero también va a permitir que esta gestión dé frutos", añadió.

La primera prioridad es fortalecer la gobernanza del fondo.

"Nosotros nos estamos enfocando primero en fortalecer la gobernanza del fondo. Con eso me refiero a todo lo que se refiere a la reglamentación, a cómo nosotros nos desenvolvemos, la toma de decisiones del fondo", explicó.

La segunda es evaluar qué sucede con las películas después de ser financiadas.

"Es sumamente importante que nosotros comencemos a ver otros indicadores, indicadores de qué sucede con la película después que son financiadas", manifestó.

La tercera es ampliar el financiamiento más allá de los aportes de los Estados.

"Sí queremos explorar, sumar a otros aliados del sector público y del sector privado", indicó.

Cómo funciona el fondo

Ibermedia fue creado en 1997 y hoy lo integran 21 Estados miembros. El monto que aporta cada uno depende del tamaño de su industria.

"Es una contribución fija anual. Cada país anualmente te declara cuánto es el monto que tiene que comprometer. O sea, colocar, aportar al fondo", sostuvo.

"El fondo se crea, Ibermedia se crea, por un acuerdo internacional, o sea, es un compromiso del país", afirmó.

En el país, la representación corresponde a la Dirección General de Cine. La Secretaría Técnica gestiona las convocatorias, y el Consejo Intergubernamental asigna los recursos según los puntajes de los jurados.

"Esto es un fondo que procura tener a los mejores y los más altos jurados de toda la región, que obviamente son los que dan los puntajes", explicó.

El respaldo al cine dominicano

Desde su creación, Ibermedia ha destinado más de 139 millones de dólares a más de 3,100 proyectos y ha contribuido a más de 1,000 películas estrenadas.

República Dominicana participa desde 2008. Desde entonces, 126 proyectos nacionales han recibido unos 3.4 millones de dólares.

Entre las producciones beneficiadas figuran "Pepe", ganadora del Oso de Plata a la mejor dirección en el Festival Internacional de Cine de Berlín; "Olivia y las nubes", reconocida con el Premio Platino a la mejor película de animación; "Candela", "Bajo el mismo sol", "La hija natural", "Dólares de arena", "Cocote", "Miriam miente" y "La lucha de Ana".

Durante la entrevista, Vargas recordó otras producciones vinculadas al programa, entre ellas "Papa Liborio", "Sugar Island" y "Colosal".

Subrayó que el fondo ha acompañado desde propuestas independientes hasta películas de corte más comercial.

"La belleza de Ibermedia también es que no se limita a un cine autoral, incluso ha llegado a financiar películas de índole más comerciales", expresó.

Mencionó títulos como "Sanky Panky" y la argentina "Relatos salvajes", esta última como ejemplo de una producción que combina una propuesta de autor con atractivo comercial.

"Relatos salvajes para mí es bastante comercial, aunque tiene su línea autoral", comentó.

Para la directora, una de las contribuciones más importantes del fondo es llegar adonde otros esquemas no llegan.

"Acompaña a ese cine que no necesariamente encuentra la financiación por las vías ordinarias, que es distinta a un cine comercial", señaló.

"Un proyecto que gane Ibermedia es un proyecto que no solamente tiene el sello de la calidad, la visibilidad", expresó.

Sobre la coproducción, pilar del programa, fue enfática.

"Eso es el principal objetivo de Ibermedia, es que se coproduzca, poder tener una mayor capacidad de entrada a otras audiencias", manifestó.

"La gran mayoría de los proyectos terminan bien posicionados a nivel de festivales y premios", sostuvo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/foto-oficial-marianna-vargas-gurilieva-aeb743d3.jpeg Mariana Vargas, titular de DGCINE. (CEDIDA POR LA DGCINE)

"Normalmente uno podía ver solamente un España. Ahora comenzamos a ver a un México, a un Colombia, a un Guatemala, a un Honduras, Argentina siempre y hasta Brasil. O sea, vamos viendo cómo vamos abriéndonos al mundo" Marianna Vargas Directora de DGCINE “

Formación y nuevos socios

Entre los programas de formación, mencionó "Miradas Afro", de la cineasta Johanné Gómez Terrero.

"Por primera vez hace dos años nosotros tuvimos Miradas Afro de Johanné y te puedo decir que fue, si no el más puntuado, el segundo programa formativo mejor puntuado de todas las aplicaciones de Ibermedia", afirmó.

También resaltó la existencia de un taller de Centroamérica y el Caribe auspiciado por Ibermedia, que ha contribuido a la preparación de profesionales, incluidos participantes dominicanos.

Otro aspecto significativo es la diversificación de los socios internacionales de los productores dominicanos.

"Normalmente uno podía ver solamente un España. Ahora comenzamos a ver a un México, a un Colombia, a un Guatemala, a un Honduras, Argentina siempre y hasta Brasil. O sea, vamos viendo cómo vamos abriéndonos al mundo", expresó.

También observa una mejora en los proyectos presentados por profesionales dominicanos.

"Te puedo destacar el puntaje también de los proyectos dominicanos que veo el incremento de la calidad", señaló.

Convocatorias y reunión de Montevideo

Las convocatorias son anuales y abren la puerta a recursos de desarrollo, coproducción y otras modalidades.

"Nosotros todos los años tenemos que estar haciendo ese empuje para que apliquen", comentó.

Sobre el calendario, precisó: "Se abren en enero y cierran en marzo".

La primera reunión ordinaria del Consejo Intergubernamental bajo su presidencia será en Montevideo, del 30 de noviembre al 2 de diciembre, durante Ventana Sur. Allí se decidirá la asignación de fondos.

"Yo estimo que, para el 3 de diciembre, 4 ya se sabrá", manifestó.

Vargas es abogada y dirige la DGCINE desde 2021. Participó en la elaboración de la legislación cinematográfica dominicana y trabajó en asuntos comerciales y legales de Pinewood Dominican Republic Studios.

República Dominicana fue sede en junio, en Juan Dolio, de la reunión ordinaria del Consejo Intergubernamental y de la CAACI.