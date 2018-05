Actriz de “Orange Is The New Black” se pasa a la música

La actriz Jackie Cruz de Orange Is The New Black (Fuente externa)

MIAMI. La actriz Jackie Cruz, famosa por su papel de Marisol “La Flaca” en la serie “Orange Is The New Black”, revela en entrevista con Efe que ha financiado personalmente su sueño de grabar un disco, “La hija de Chávez”, en el que refleja realmente quién es a través de un “sonido propio”. “Con la actuación uno se mete en otras personas, yo siempre he querido enseñar quién soy realmente y eso como artista lo estoy consiguiendo con mi música”, dice Cruz al negar que sea una actriz más que buscan suerte en la música. “He cantado mi vida entera”. Para una mujer de 31 años, 25 años es justamente “la vida entera” y son los que lleva esperando esta neoyorquina de origen dominicano para ser reconocida como cantante profesional. Y el proceso para lograrlo ha sido complicado y no solo por la parte práctica de iniciar una aventura empresarial en el mundo discográfico. Su primer esfuerzo hace años como parte de una banda adolescente de rap no le produjo satisfacciones. “Encontrar mi sonido es el reto más grande que he tenido en mi vida y cuando por fin lo encontré decidí dar todo para cumplir esta meta”, explica en entrevista telefónica desde Nuevo México, donde se rueda la película “All The World Is Sleeping”, dirigida por Ryan Lacen y coprotagonizada por la mexicana Melissa Barrera. Las ganas, que poco a poco fueron mutando en un objetivo casi “tan importante como respirar”, le nacieron cuando su madre la llevó a ver la película “El Guardaespaldas” (1992), protagonizada por la fallecida Whitney Houston. “En ese momento supe que quería ser como ella, actriz y cantante”, indica la ganadora de un premio del Sindicato de Actores (SAG) por su personificación de “La Flaca”.