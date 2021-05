$!Actriz dominicana Jatnna Marte es la voz de Amy Brown y Sol en “Sims Skills”

La actriz y comunicadora radicada en los Estados Unidos, Jatnna Marte, sigue dando pasos firmes en su carrera como actriz, donde acaba de concluir el proyecto Clue! Live Experience, una obra de teatro basada en el juego de mesa Clue.

“Fue un hermoso y divertido proyecto donde le di vida a Dr. Orchid, una Bióloga con un doctorado en Toxicología de plantas. Es inteligente, astuta, hija adoptiva de Mr. Ed Body. El proyecto fue basado en el juego Clue, donde hay un asesinato en la mansión y todos somos sospechosos. Fue producida por Right Angle Entertainment y Hasbro. Nunca pensé que iba a tener la oportunidad de trabajar para esas compañías”, expresó la actriz.

Marte es en la actualidad una de las voces exclusivas de la compañía Target, para la cual ha grabado varias campañas y comerciales para el mercado latino. También es la voz de Amy Brown y Sol en “Sims Skills”, un juego simulación online creado por Kognito.

En los últimos años, Marte ha sido partícipe de varias producciones de teatro y televisión en el mercado anglosajón. Destacándose entre ellas producciones de teatro como “...But She must Have Roses, too”, “Paper Towels”, “Crónicas Desquiciadas” y en los filmes, “Constant Watch”, “Pieces”, “Leila”, entre otros.

Jatnna Marte es Licenciada en Comunicación Social mención Producción Audiovisual, egresada de la PUCMM. Comenzó su carrera en los medios de comunicación en el año 2012 en Color Visión formando parte del equipo del programa de televisión “Con Domingo y Pachá”.

En el 2013 su cortometraje “Honor y Honra” ganó el primer lugar como “Mejor Cortometraje” en el Festival de Cine de Fine Arts. En el 2014 se mudó a los Estados Unidos donde estudió en Stella Adler Studio of Acting en New York, una de las escuelas de actuación más reconocidas del mundo.