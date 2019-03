$!Actriz revela que fue abusada sexualmente por su padre

La actriz e estadounidense Rosie O’Donnell denunció en su autobiografía que su niñez fue traumática debido a que fue abusada sexualmente por su padre.

De acuerdo con una publicación de la revista “Variety” O’Donnel revela en “Ladies Who Punch: The Explosive Inside Story of ‘The View’”, confesó que su padre Edward Joseph, abuso de ella.

“Comenzó muy joven. Y luego, cuando mi madre murió, terminó de una manera extraña, pues él estaba a cargo de cinco hijos a los que tenía cuidar”,refiere el texto.

La actriz que es lesbiana y está casada con Elizabeth Rooney. Su padre murió en el 2015.