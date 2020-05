ADOCINE apoya solicitud para que cineastas estrenen sus películas a través de la plataforma Pelidom.com

La Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine (Adocine) apoya la solicitud del cineasta Alfonso Rodríguez, presidente de la plataforma streaming Pelidom.com sea autorizada por el Consejo Intersectorial para la Promoción de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana (CIPAC), a estrenar las producciones cinematográficas que se realizan la Ley de cine.

Así lo hizo saber el presidente de Adocine, el cineasta Hans García quien ponderó positivamente la iniciativa de Alfonso Rodríguez, en el entendido de que luego de la pandemia provocada por el COVID-19, esa sería un excelente escenario para que los cineastas proyecten sus películas.

Alfonso Rodríguez envió una comunicación en la que pidió al CIPAC que Pelidom.com se convierta en una ventana de estreno como las salas de cines tradicionales.

Esta semana se realizó una sesión de trabajo del órgano integrado por diversos sectores del ámbito oficial y privado, sin embargo la petición de Rodríguez no fue conocida hasta tanto sea evaluada previamente, en un encuentro que se realizará este viernes y posteriormente será llevado al CIPAC para su conocimiento.

Viable

Hans García consideró que la iniciativa de Rodríguez es positiva y viable. “Esa propuesta debe ser aceptada porque se trata de una plataforma a la que ya el mundo se ha abierto, sino también porque eso le da la oportunidad a otras películas. Aquí hay demasiadas películas y no existe la cantidad de pantallas (salas de cines) suficientes para albergar a todas la películas que se hacen en un año”, abundó.

A eso se le agrega el hecho de que con el virus del COVID-19 se ha establecido un distanciamiento social.

“Ahora con esta situación del coronavirus menos pantallas habrá, porque tendremos más películas y menos capacidad de los cines para poder operar con las restricciones en materia de salud. Entonces tendremos muchas películas que no podrán estrenarse en el cine, más en un país como el nuestro en donde tenemos solo dos cadenas de exhibición. Y depende del gusto particular de los encargados de esa sala para saber qué película va. La otra cosa es que la Ley de cine no contempla que los estrenos tienen que ser en las salas de cines, porque eso fue alternativa que se tomó en el CIPA impulsada por la Dirección General de Impuestos Internos para obligar a la los productores a exhibir las películas, lo que quiere decir que esa plataforma es viable y nos estamos poniendo en contexto con el mundo, porque hoy Netflix estrena sus películas”, indicó.

El presidente de Adocine recordó que hasta ahora en la República Dominicana existe Pelidom.com, y las empresas de telecomunicaciones Claro y Altice disponen de este tipo de plataformas.

“Nosotros entendemos que eso debe ser acogido. No hacerlo sería mantenernos en el atraso. Queremos seguir haciendo cine y que se exhiban”.

El actor y productor de cine Jalsen Santana es un abanderado de que se habilite a Pelidom para los fines solicitados.

“La idea es que como hay proyectos que están hechos y que hay que estrenarlo en salas de cines, ahora no hay un futuro cierto de cuando se puede abrir una sala. Nadie tiene el control de eso. ¿Y qué pasará con esas producciones¿. Entonces es lo que se busca, una alternativa porque los movimientos del mundo van cambiando, ahora estamos en streaming. En este momento tenemos una plataforma dominicana que es Pelidom que ha estado dando apoyo a las producciones dominicanas”, abonó.

Santana consideró que sería una buena opción para la industria local porque también estarían disponible para cualquier territorio.

“Yo estoy en la sala de postproducción, pero no hay certeza de que así. Yo necesito de auxiliarme de Pelidom para hacer vida en otros mercados”, comentó.

Defiende su propuesta

El experimentado cineasta Alfonso Rodríguez avanzó que lo más probable es que el 80% de la películas nominadas al Oscar son estrenadas en streaming.

De esta manera comenzó su defensa a la propuesta que le hizo al CIPAC para que Pelidom.com sea habilitada para estrenar películas hechas con la legislación de fomento al cine local.

“Estrenar una película en una sala de cine conlleva mucho dinero y ellos prefieren comedias, películas de acción o una determinada producción que saben producirá mucha taquilla. Pero más allá de eso, la cuarentena mundial han convertido a las plataformas streaming en la principal vía para el entretenimiento para la gente. Ahí nadie tiene que esperar programación, es el éxito de todas las plataformas. Ese es el futuro del cine y el entretenimiento porque se incluyen un contenido variado”, dijo Rodríguez al recordar que su empresa lleva operando ya cuatro años.

Alfonso Rodríguez se ha preparado para este momento. Hace pocas semanas, y ante la gran cantidad de personas que se ha registrado en su sitio, Amazon decidió incorporaron a su propuesta de contenido.

Técnicamente dijo estar preparado para asumir el nuevo reto y en compacidad. “Más que nada hoy sería una buena medida del CIPAC, órgano que rige la Dirección General de Cine, para que Pelidom sea una plataforma oficial de estreno. Ahora estamos haciendo una petición para esos fines y creo que la mayoría de los productores están de acuerdo y entendemos que es un aporte. Por estrenarse deben a haber entre diez y doce películas, las cuales no pueden ser vista en las salas porque todas están cerradas”, planteó Rodríguez, quien dijo no altera en nada a la Ley de cine.

Alfonso Rodríguez reúne en su plataforma un gran porcentaje del contenido cinematográfico hecho en el país, así como serie, conciertos, entre otras propuestas.

Reunión

Este viernes habrá una reunión de trabajo de la comisión del CIPAC, cuerpo que decide que va o no a la reunión del consejo. “Yo entiendo que eso se va a discutir este viernes y que será llevado al encuentro del consejo del CIPAC que se realizan cada mes”.