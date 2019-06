$!Algenis Pérez: “Trabajamos mucho para entender la amargura que este personaje”.

Desde que sus inicios el en cine Algenis Pérez se ha lanzado de lleno a interpretar personajes complejos en producciones tanto nacionales como internacionales. En la que va del 2019 se han estrenado dos de sus más recientes producciones, una fue “Captain Marvel”, película basada en cómics de superhéroes, y la otra es “La isla rota”, drama histórico que se ha estrenado recientemente en las salas de cine.

¿Qué fue lo que te atrajo al proyecto de “La isla Rota”?

Recuerdo que estaba filmando “Sambá” cuando me hablaron del proyecto y que Gi, el personaje que yo interpretaría, sería un niño haitiano que se hace pasar por dominicano para vengar la muerte de sus padres. Eso me atrajo y la historia me llamó mucho la atención. En nuestro país siempre ha existido esa tensión entre República Dominicana y Haití, entonces escuché cómo Félix Germán contaba su historia con tanta pasión, eso me hizo querer ser parte del proyecto.

Usualmente eliges papeles que tienen un fuerte componente físico, ya sea como boxeador, pelotero, guerrero, etc. ¿Dirías que esta también es una característica de tu personaje en esta película?

Yo diría que la tiene. En las otras películas como “Sugar”, “Captain Marvel” y “Sambá” tuve que hacer ejercicios para mantenerme en forma. Pienso que Gi es un muchacho joven y fuerte por naturaleza, no porque hacía ejercicios ni nada de eso, sino porque los trabajos duros que pasaba en esos campos de caña del país, cortando caña y trabajando bajo el sol le daba esa contextura y esa fuerza física.

¿Cómo te preparaste para interpretar este papel?

Me enfoqué mucho en lo del creole, no tenía muchas líneas en creole pero me enfoqué y estudié bien el personaje, traté de entender su frustración. Gracias a Dios, tuve un director que entendía la película y sabía lo que quería, trabajamos mucho para entender la amargura que este personaje que trae desde niño.

¿Qué nos puedes decir de tu experiencia trabajando con Félix Germán?

A mí me gustó mucho trabajar con Félix Germán, siento que aprendí mucho de él. Soy un actor que quizás no tuve la preparación que tiene mucha gente cuando empieza a actuar y con Félix aprendí a darle nombre a cosas que no sabía cómo definir pero que las hacía por instinto. Soy un actor empírico y recuerdo que Félix me enseñó cómo estudiar el guion, cómo sacar la circunstancia, analizar todo. Aprendí muchísimo con él.

En “Captain Marvel” trabajaste con Anna Boden y Ryan Fleck, quienes también fueron los directores de “Sugar”, ¿cómo se sintió volver a trabajar con ellos?

Volver a trabajar con Anna Boden y Ryan Fleck fue una experiencia incomparable. Soy actor hoy en día porque ellos me dieron la primera oportunidad para participar en el cine y volver a trabajar con ellos fue como en los tiempos de antes. Esa energía positiva, esa camaradería entre nosotros se sintió cada vez que estábamos trabajando en el set. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron y espero que podamos seguir trabajando juntos en el futuro.

Att-Lass, el personaje que interpretaste en “Captain Marvel”, tiene una historia muy rica en los cómics aunque no es muy conocido, ¿tuviste que leer muchas historietas como parte de tu preparación para interpretar el papel?

Sí, claro, a mí desde que me dijeron que iba a interpretar el papel de Att-Lass, que es parte de Starforce, me puse a buscar en Internet para leer sobre el personaje, sobre su origen, y todo eso. Yo sé que esta película trató más sobre el origen de la Capitana Marvel, alias Carol Danvers, pero espero que en las próximas películas de la Capitana se pueda desarrollar más la historia no solo de Att-Lass, sino también del equipo completo de Starforce, porque tiene una muy buena historia en los cómics.

¿Cómo ha cambiado la industria del cine desde que empezaste a actuar? ¿Crees que hay más oportunidades para artistas dominicanos en el extranjero?

Sí, pienso que desde que empecé en el 2007 ha cambiado porque ahora se están viendo más dominicanos y latinos también, le están dando oportunidades, no tanto quizás como uno quisiera pero sí, se están dando más oportunidades y más ahora con todas estas series y las películas que se hacen. Pienso que a nosotros los dominicanos siempre y cuando estemos preparados, se nos pueden dar las oportunidades. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a estar en esa película de “Captain Marvel”? Y así como yo estuve en esa película pudo haber sido cualquier otro dominicano.

Ya te hemos visto en dramas y películas de superhéroes, ¿en que otro género cinematográfico te gustaría incursionar?

A mí me encanta el drama, ahí fue que me inicié y siento esa pasión por interpretar personajes que tienen problemas sociales y personales que a veces uno lo ve en otra persona, pero en esos dramas tienes la oportunidad de sentir lo que ellos sienten. Por eso me gusta tener esa oportunidad de ponerme los zapatos de esos individuos que están pasando por situaciones así. A mí me gusta actuar, entonces cualquier cosa que venga, si me gusta, si me apasiona y me motiva, claro que sí, yo estoy abierto para todo.