Anthony Álvarez: entre series americanas y nuevos retos profesionales

SANTO DOMINGO. Anthony Álvarez es un actor que no se pone límites. Desde hace meses está empeñado en interpretar en la gran pantalla al salsero estadounidense de origen puertorriqueño Marc Anthony, y para lograrlo se ha preparando en todas las áreas posibles, el canto, el baile, estudiar sus gestos y hasta tono de voz. Pero, mientras se prepara para el que pudiera ser el proyecto más significativo de su carrera actoral, continúa su sólido paso por el cine y la televisión. En este sentido, protagonizó una de las películas dominicanas más cuestionadas y polémicas, “El Clóset”. Además participó en la tercera temporada de la serie norteamericana “StartUp” de Sony Entertainment Television. También protagonizó la serie cómica “Mary For Mayor”, de Venevisión Plus y tuvo un papel relevante en la telenovela de Telemundo “Mi Familia Perfecta”, de todos estos proyectos el intérprete habló con Diario Libre. Háblanos de tus actuales proyectos Ahora estamos en una especie de preparación para personificar a Marc Anthony; se está moviendo internacionalmente realizar una serie sobre su vida. A propósito del boom de las series como la de Luis Miguel y Jenni Rivera, donde yo trabajé. Pero es algo que se está moviendo por allá. Mientras llega esta oportunidad, yo me estoy preparando, pero delante de las cámaras. En ese sentido decidimos realizar un homenaje para preparar el personaje con el público. Un show homenaje donde esté caracterizado como él y cantando sus éxitos. ¿Cuándo será la primera fecha de este evento? Tenemos la primera presentación este 20 de octubre en Queens, Nueva York, donde estaremos haciendo nuestro “Show Becoming Marc: tributo/homenaje”; ya lo hicimos en Nueva Jersey. En el país se están haciendo los contactos necesarios, porque yo soy actor y desconozco el mercado para este tipo de montajes. Estamos analizando todo de Marc, desde sus movimientos, gestos y expresiones. Queremos emular lo mejor posible a este gran artista y qué mejor que hacerlo frente al público que le quiere tanto. Va a ser una cosa interactiva. Estamos listos para arrancar la gira y llevar la experiencia de los conciertos en estadios que hace Marc a los lugares más pequeños, discotecas, bares. Igual a lugares grandes.

¿Por qué quieres llevar a la pantalla la historia de Marc? Lo conocí cuando grabamos juntos la película “En Tiempo de las Mariposas”, que narra la vida y muerte de las Hermanas Mirabal. Pero desde antes ya era fan de él. Pero la primera vez que vi que se podía hacer algo fue cuando Jennifer y él hicieron la película sobre Héctor Lavoe, pues él comenzó como actor a hacer lo mismo que yo quiero hacer con él. Le estoy siguiendo de alguna forma los pasos a lo que hizo en ese sentido, porque al igual que yo, él se preparó para el personaje, vio videos, ensayó los tonos de Héctor, que es muy parecido, porque la esencia de Marc Anthony es la de Lavoe. Una cosa va como uniendo otra. Pero, al final es un personaje más, y a mí me gusta crear personajes. Como actor eso es lo que me gusta. Tú pones al personaje de Marc con el del padre de la película El Clóset y son cosas totalmente diferentes. Eso es lo que me gusta, retarme actoralmente.

Hablando de la película “El Clóset”, ¿a qué atribuyes las críticas previas a su estreno? Creo que se basaron en un tráiler que mostraba sólo un fragmento de la película. Pienso que efectivamente los avances tienen que tener esa capacidad de incentivar en las personas la necesidad de ir a ver la película. Si no es bueno, es muy difícil que pueda motivarse a ver más. La gente juzga mucho los tráiler, y eso es lo que pasó con este filme. Mucha gente juzgó el libro por la portada, la gente fue a ver la película y se dio cuenta de qué era. Tiene ciertas cosas que se entienden y al final son otras cosas. Es una crítica reflexiva al tema del celibato. En lo particular estoy muy feliz con el trabajo de Miguel Vázquez y todo su equipo. Además de los actores que prestaron sus voces. A mí me gustan los retos y esta película lo fue, porque estaba solo frente a la cámara. La película sin tocar un tema popular o tratarse de una comedia caló en el público y tuvo buena aceptación y críticas. Ahora internacionalmente va arrancar y esperamos que le vaya tan bien como aquí. Y nos represente bien internacionalmente.

¿Fue un riesgo asumir ese reto porque eras el único actor que salía en cámara? Me gustan los proyectos que tengan un alto porcentaje de guayarse, y este los tenía todos, y no pasó. Fue un riesgo sí, pero el resultado valió la pena y fue mejor de lo que esperaba. La gente no lo sabe, pero los actores que intervienen no grabaron sus voces conmigo, yo lo hice con un solo intérprete que me las estaba apuntando. Sin las intenciones que le podrían los actores definitivos. El reto era tratar de llevar las emociones para que cuando los reales grabaran en un estudio pudiera verse como una conversación que se daba en el mismo momento. Incluso, se cambiaron voces de actores reconocidos del país, y se sustituyeron por las de otros, porque no dieron la talla, que a lo a mejor no lo tomaron tan en serio porque no iban a salir en escena.

Cree que un dominicano debió ser Rubirosa

Sobre la película “Rubirosa”, protagonizada por el actor colombiano Manolo Cardona, y que llegará a los cines a partir del 27 de este mes, el actor reiteró que nunca ha estado en contra del intercambio de actores de diversos países, porque él ha desarrollado su carrera en el extranjero, principalmente en México, pero que por la trascendencia y lo particular del personaje de Porfirio Rubirosa, lo ideal es que fuese un dominicano quien le diera vida. “Yo me puedo ver cínico, porque me desarrollé en México haciendo personajes mexicanos, siendo dominicano. Pero me apego a ese tema y digo. Ok, Manolo Cardona, el colombiano vino a hacer al cibaeño Rubirosa, ya lo hizo, pero tengo un guion de mi versión de ese personaje tan emblemático que más adelante interpretaré”, dice convencido.

“Entonces yo digo -continúa- él hará su versión colombiana del personaje, igual como yo hago versiones dominicanas de mexicanos, y yo haré mi versión cibaeña, porque yo soy del Cibao, y yo le daré otro ‘flow’, no voy a decir que mejor, porque él es muy buen actor, pero si la llego a hacer y me hubiesen dado el dineral que le dieron a él, otra versión contaría. Pero no la he visto, vi sólo el tráiler. Pero es un proyecto pasional que quiero hacer más adelante.