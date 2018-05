Cate Blanchett revela que también fue acosada por Harvey Weinstein

LOS ÁNGELES. Cate Blanchett ha revelado que Harvey Weinstein le acosó también a ella. La estrella es la última en denunciar públicamente al magnate que ha protagonizado el mayor escándalo sexual de la historia de Hollywood.

En su caso, la actriz ha sido tajante, asegurando en una entrevista a Variety que Weinstein también intentó sobrepasarse con ella, igual que han contado grandes de la pantalla como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow o Lupita Nyong’o, entre muchas otras. Blanchett trabajó con The Weinstein Company en proyectos del alcance de The Aviator o The Talented Mr. Ripley.

Ahora echa la vista atrás y detalla una relación tensa, tras su negativa de hacer lo que él quería. La intérprete espera que el empresario vaya a la cárcel y que el movimiento Time’s Up sirva para que se cree por fin un antecedente legal para poner fin a estos abusos.