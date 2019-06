$!Charlize Theron se confiesa para Diario Libre

Famosa por las producciones de acción de Hancock, Mad Max o Aeon Flux, además de la versión en cine de Blancanieves y el Oscar por su transformación en el drama ‘Monster’, resulta difícil reconocer a Charlize Theron cuando llega al hotel Caesar Palace de Las Vegas. Con un total cambio de look y estilo de cine, presentó la película ‘Casi Imposible’ (Long Shot) que incluso recibió el premio Cinemacon Mejor Comedia después de ganar el trofeo del Público a la Mejor Dirección, en el Festival de Cine SXSW.

¿En qué se compara un Oscar con los premios que estás recibiendo con la comedia ‘Long Shot’?

Es maravilloso, pero en el festival de cine de South By Southwest especialmente, todos estábamos bastante nerviosos, porque antes habíamos tenido estupendas experiencias en el mismo festival. Y los nervios supongo que son inevitables porque en nuestro trabajo todos le tenemos cierto miedo al fracaso.

¿En tu vida real, alguna vez viviste un momento en particular donde pensaste que algo era ‘Casi Imposible’ y sin embargo lo conseguiste?

Yo me fui de mi casa a los 16 años... Yo nací y me crie en Sudáfrica, pero nunca antes me había subido a un avión cuando a los 16 años me fui de casa a Estados Unidos, sin siquiera hablar bien el inglés. Si lo pienso ahora podría creer que tuve padres terribles, pero estoy muy feliz que mi madre haya logrado ese ‘long shot’, ‘casi imposible’. Es una verdadera locura, imaginar en aquel entonces lo que vivo, hoy.

Aunque Charlize Theron nació en la sudafricana ciudad de Benoni, cerca de Johannesburgo (el 7 de Agosto de 1975 para quienes quieren saber su edad), su belleza tiene influencia alemana por parte de la madre Gerda y también un toque francés del padre Charles. Pero es cierto que tenía apenas 16 años cuando habiendo pasado por el mundo de la moda y el ballet, se decidió por la actuación, impulsada por su propia madre que le regaló el pasaje de avión y un cheque de 500 dólares para buscar el casi imposible soñado éxito en Hollywood. El camino tampoco fue fácil al principio. El año 1994 marcaba su calendario y la suerte no parecía estar de su lado. Mientras fracasaba en las primeras audiciones, ni siquiera pudo cobrar aquel cheque de su madre, por ser de una cuenta extranjera. Pero el escándalo que armó en el banco, fue de película... Suficiente como para que un representante que estaba presente, le diera su tarjeta, pidiéndole que aprendiera bien el idioma. Las telenovelas fueron las primeras clases particulares de inglés, hasta que consiguió el primer trabajo en una producción de cine, sin diálogo alguno y con apenas tres segundos de pantalla. Solo era cuestión de esperar. Y de a poco, sus personajes fueron creciendo, desde la mismísima producción 'That Thing You Do' que dirigió Tom Hanks o 'The Devil´s Advocate' con Keanu Reeves y Al Pacino, además de 'Cider House Rules' con Paul Rudd y 'The Italian Job' con Mark Whalberg. Incluso rechazó el protagónico de 'Pearl Harbor' para filmar 'Sweet November' con Keanu Reeves', hasta que el esfuerzo finalmente fue reconocido con la película 'Monster' y el primer premio Oscar como Mejor Actriz, por interpretar la verdadera prostituta asesina Aileen Wuornos que fue condenada a muerte por asesinar a sus clientes (¡Es la primera y única sudafricana en ganar un Oscar!). En cierta forma le agregó un buen sentido del humor al mundo del cine de acción, cuando interpretó a la ex esposa del superhéroe alcohólico Hancock de Will Smith. También fue la malvada reina de ‘Snow White and the Huntsman’ y ‘The Huntsman: Winter's War’ (en la época en que vivió otro estilo de acción de novia con Sean Penn), además de haberse convertido en la Furiosa protagonista de la acción de ‘Mad Max: Fury Road’, antes de convertirse en la secreta espía de ‘Atomic Blonde’, que también está por filmar un segundo capítulo.