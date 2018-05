Cineasta denuncia fue arrestado de forma arbitraria por policías al no portar cédula

SANTO DOMINGO. El cineasta Andrés Farías denunció este martes a través de una carta abierta que fue apresado supuestamente de forma arbitraria por miembros de la Policía Nacional.

El joven explica que su arresto se produjo porque no portaba en ese momento la cédula de identidad, pero sí tenía el carnet del gimnasio a donde se dirigía.

“Me montaron, me llevaron al destacamento, me quitaron todo. Pude hacer algunas llamadas antes. Me metieron en un sitio, como son, lleno de mosquitos, sin agua, sin ventilación, éramos 20 personas ahí, súper hacinados un encima del otro, y cuando llegué un pana lo que me pidió fue limpieza de los cuartos para estar ahí dentro.

Farías, es el director de “Candela”, que se alzó como ganadora del Concurso del Fondo para la Promoción Cinematográfica (FONPROCINE), 2014, en la categoría Escritura de Guion de Largometraje de Ficción. Además ha sido reconocida en Sundance Screenwriters Lab, 2016, el programa Ibermedia, Apoyo al Desarrollo, 2016 y la Fabrique des Cinémas du Monde, durante la 71.ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, siendo la primera película dominicana que obtiene el logro.

Además trabajó en la película Carpinteros de José María Cabral, uno de los filmes dominicanos más premiados a nivel nacional e internacional.