Compositor argentino Lalo Schiffrin y otras personalidades recibirán Oscar honorario

LOS ÁNGELES.- El compositor argentino Lalo Schiffrin será galardonado con un Oscar honorario en la próxima ceremonia de los Premios de los Gobernadores de la academia, junto con la actriz Cicely Tyson y el publicista Martin Levy. Los productores Kathleen Kennedy y Frank Marshall recibirán el Premio Memorial Irving G. Thalberg.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista de agasajados el miércoles por la tarde, tras una votación realizada el martes por la noche.

“Seleccionar a los homenajeados para este premio cada año es el trabajo más feliz para la Junta de Gobernadores”, dijo el presidente de la academia, John Bailey, en un comunicado. “Y este año, su selección de cinco artistas emblemáticos se hizo con el aplauso universal de los 54 gobernadores animosos de la academia”.

La estatuilla del Oscar pretende reconocer “la distinción extraordinaria a los logros de una vida, las excepcionales contribuciones al estado de las artes y ciencias cinematográficas, o el servicio destacado a la academia”. Ninguno de los agasajados ha recibido antes un Oscar.

Schifrin, de 86 años, ha sido nominado al Premio de la Academia en seis ocasiones. A lo largo de su carrera ha creado partituras originales para más de 100 películas que incluyen “Cool Hand Luke” (“La leyenda del indomable”) y “Dirty Harry” (“Harry el sucio”). Su memorable tema para la serie televisiva “Misión: Imposible” ha sido un sello distintivo de las recientes versiones cinematográficas.

Tyson, de 93 años, fue postulada al Oscar en una ocasión, por la película de 1972 “Sounder”. La prolífica actriz de cine y teatro ha aparecido en películas como “The Help” (“Historias cruzadas”) y “Diary of a Mad Black Woman” (“Diario de una chiflada”).

Levy será el primer publicista que reciba un Oscar honorario. Su trabajo en la campaña de “Close Encounters of the Third Kind” (“Encuentros cercanos del tercer tipo”) llevó a una sociedad de cuatro décadas con Steven Spielberg, incluyendo en filmes como “Schindler’s List” (“La lista de Schindler”), “Saving Private Ryan” (“Rescatando al soldado Ryan”) y “E.T. The Extra-Terrestrial” (“E.T., el extraterrestre”).

También asociados a Spielberg están Kennedy y Marshall, que juntos han recibido nominaciones a mejor película por “The Sixth Sense” (“El sexto sentido”), ‘’Munich” y “Seabiscuit” (“Alma de héroes”). Kennedy, quien será la primera mujer en recibir el Premio Memorial Irving G. Thalber, también fue postulada por “E.T.”, ‘’War Horse” (“Caballo de guerra”) y “Lincoln”.

La ceremonia de Premios de los Gobernadores, en su 10ma edición anual, será el 18 de noviembre en Los Ángeles.