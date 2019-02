$!¡Emoción a flor de piel! Así fueron los discursos de los ganadores del Óscar

Los ganadores de la 91 edición de los Óscar no ocultaron su emoción por ser reconocidos en el premio más importante del séptimo arte. Directores, actores y actrices, y todos los ligados a esta industria, celebraron la diversidad cultural, en un galardón inclusivo, donde no hubo presentador oficial y el español se escuchó más alto que nunca.

Olivia Colman, ganadora de mejor actriz por su trabajo en “La favorita”

“¡Oh, guau! He ganado un Óscar”, continuó completamente sorprendida antes de dar las gracias al director de la cinta, Yorgos Lanthimos, y sus compañeras de reparto, Emma Stone y Rachel Weisz.

“Glenn, esto no es lo que yo quería. Eres magnífica. Te quiero”, comentó Colman dirigiéndose a su gran rival en el Óscar, la actriz Glenn Close..



Alfonso Cuarón se llevó el Óscar a mejor dirección por “Roma”

Por ello pidió que las películas miren hacia donde otros no lo hacen, especialmente en estos tiempos.



“Green Book” se lleva el Óscar a mejor película



Spike Lee celebra con champán el primer Óscar de su carrera

“’¡Hagamos lo correcto!’”, finalizó el cineasta en alusión a “Do The Right Thing” (”Haz lo que debas”), el título original de una de sus películas más famosas.



Rami Malek



Amor y perseverancia, la clave del éxito para Regina King

Regina King (”If Beale Street Could Talk”) cumplió con los pronósticos con los pronósticos y se llevó el Óscar a la mejor actriz de reparto, una categoría en la que también estaba nominada la mexicana Marina de Tavira (”Roma”).



Mahershala Ali suma su segundo Óscar gracias a “Green Book”

Mahershala Ali, ganador del Óscar al mejor actor de reparto por “Moonlight” hace dos años, volvió a proclamarse hoy vencedor en la misma categoría por su trabajo en “Green Book”.

Sus rivales en esta ocasión eran Adam Driver (”BlacKkKlansman”); Sam Elliott (”A Star Is Born”); Richard E. Grant (”Can You Ever Forgive Me?”) y Sam Rockwell (”Vice”).

“Gracias a Doc Shirley (su personaje en el film), traté de capturar su esencia y eso me llevó a rebuscar en mi interior”, dijo el actor al recoger el premio. “Gracias a Viggo (Mortensen), un actor extraordinario. Y gracias a Peter (Farrelly, director de la obra), por tu liderazgo y por darnos espacio”, agregó.

Por último recordó a su abuela: “Me dijo que si no tenía éxito de primeras, que no te desistiera y siguiera intentándolo”.

“Green Book” se basa en la vida real de Tony Lip (su nombre real era Frank Anthony Vallelonga), un duro italo-estadounidense que trabajaba como guardia seguridad en el club Copacabana de Nueva York y que en 1962 se convirtió en el chófer de un magnífico pianista negro, Don Shirley, durante su gira por el sur de Estados Unidos.

En plena era de la segregación, Lip y Shirley forjan una peculiar amistad durante su viaje en vehículo al sur de EE.UU. y confían en una guía de viaje que proporciona opciones seguras de alojamiento para afroamericanos.