Avatar: The Way of Water marca un nuevo récord en Hollywood

Avatar: The Way of Water acaba de romper un nuevo récord en Hollywood. ( FUENTE EXTERNA )

Casi más de una década después de la presentación de Avatar, James Cameron estrenará la primera secuela. Se trata de Avatar: The Way of Water, una cinta que aún no llegó a los cines y que ya acaba de romper un nuevo récord en Hollywood.

Al día de hoy, y pese al estreno de Avengers: Endgame, Avatar continúa siendo la producción con mayor taquilla. Su recaudación fue de 2,923 millones de dólares, mientras que su presupuesto rondó los 237 millones de dólares.

Y todo indica que ahora Cameron buscará lo mismo con Avatar: The Way of Water, así como sus otras dos secuelas confirmadas. Y es que esta película ya rompió un récord en Hollywood.

Según The Hollywood Reporter, el presupuesto de Avatar: The Way of Water es el mayor en la historia del cine. "Está en el rango de 350 millones a 400 millones de dólares, según las fuentes”, asegura el medio.

Y tú, ¿esperas por esta película?