Marvel: qué spoilers se cumplieron de la Fase 4

El Universo Cinematográfico de Marvel genera una gran exitación en sus fanáticos. Y generalmente, incluso meses antes de que salga una película o una serie, se comparten un montón de teorías y spoilers sobre cosas que vendrán.

Ahora acaba de finalizar la Fase 4 del UCM: esta comenzó con WandaVision, en Disney+, en febrero 2021 y finalizó con Black Panther: Wakanda Forever, en este 2022. A lo largo de toda esta fase, al igual que en las anteriores, se compartieron un montón de spoilers: aquí repasamos los qué sí se cumplieron:

Spider-Man: No Way Home - El regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Este quizás fue el anuncio filtrado más esperado por los fanáticos. Así las cosas, en esta última cinta estos dos actores volvieron a interpretar a las diferentes versiones de Peter Parker junto a otros grandes personajes de las franquicias como Willem Dafoe como el Duende Verde y Alfred Molina como Doctor Octopus.

Sam Wilson como Captain America: en el final de Avengers: Endgame vimos como Steve Rogers le entrega el escudo del Captain America a Sam Wilson. Durante The Falcon and the Winter Soldier, Sam Wilson inicia un proceso que lo termina colocando como el actual Captain America del UCM.

El regreso de Killmonger: Michael B. Jordan formó parte de Black Panther: Wakanda Forever. Finalmente tuvo una escena en la cinta que homenajeó a Chadwick Boseman, aunque no volvió como Black Panther, sino como una visión que Shuri ve en el plano astral cuando es ella quién toma el manto de la Pantera Negra.

Y tú, ¿Cuál disfrutaste más?