Si vuelve como Thor, Chris Hemsworth prefiere hacerlo sin Taika Waititi

Recientemente se conoció que Chris Hemsworth se ha alejado indefinidamente de la actuación puesto que se enteró que tiene grandes posibilidades de padecer alzhéimer. De todas formas, esto no significa que vaya a retirarse completamente de la actuación. Aquí hablaremos de uno de sus papeles más icónicos: Thor.

Es que al final de Thor: Love and Thunder, la cinta anunció que Thor regresaría dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Aún no se sabe si los planes de Marvel eran para una nueva película o volviendo en otra franquicia como puede ser Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars. Claro, esto se anunció antes de conocer la noticia sobre su salud.

Sin embargo, hay algo claro. Si vuelve como Thor, Hemsworth prefiere hacerlo sin Taika Waititi en la dirección. Waititi fue el responsable de la reinvención del personaje tanto en Thor: Ragnarok como en Thor: Love and Thunder. Pero Hemsworth cree que es momento de, una vez más, cambiar el tono del personaje.

“Miras a Thor 1 y 2, eran bastante similares. Ragnarok y Love & Thunder son similares. Creo que se trata de reinventarlo. He tenido una oportunidad tan única con Infinity War y Endgame para hacer cosas muy drásticas con el personaje. Disfruto con eso, me gusta mantener a la gente en vilo. Me mantiene en vilo. Me mantiene invertido. Ya lo he dicho antes, pero cuando se vuelve demasiado familiar, creo que existe el riesgo de volverse perezoso porque sé lo que estoy haciendo. Así que no sé”, aseguró en una charla con Josh Horowitz.

“No sé si me invitarán a volver. Pero si lo hicieran, creo que tendría que ser una versión drásticamente diferente en el tono, en todo, sólo por mi propia cordura...Thor perdió la cabeza en la última. Ahora tiene que resolverlo”, agregó.

Por último, se refirió a su posibilidad de volver al UCM: “Mira, estoy completamente abierto a ello, si hay algo único y fresco e inesperado que hacer con el personaje y su mundo. Siempre me ha gustado la experiencia. He estado muy agradecido de haber podido hacer algo diferente cada vez”.

Y tú, ¿crees que volverá como Thor?