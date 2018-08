“Fallout” vuelve a imponerse ante Winnie the Pooh

A continuación, las 10 películas con los mayores ingresos de taquilla

1. “Mission: Impossible -- Fallout”, 35,3 millones de dólares

2. “Disney’s Christopher Robin”, 24,5 millones

3. “The Spy Who Dumped Me”, 12,1 millones

4. “Mamma Mia! Here We Go Again”, 9 millones

5. “The Equalizer 2”, 8,7 millones

6. “Hotel Transylvania 3: Summer Vacation”, 8 millones

7. “Ant-Man and the Wasp”, 6,3 millones

8. “The Darkest Minds”, 5,8 millones

9. “Incredibles 2”, 4,9 millones

10. “Teen Titans Go! To the Movies”, 4,7 millones