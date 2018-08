Historias de millonarios, amor y asiáticos

SANTO DOMINGO. Esta semana llega a las salas de cine “Crazy Rich Asians”, una película que no solo es un éxito de taquilla y ha sido muy bien recibida por la crítica internacional, sino que también es la primera producción de un gran estudio de Hollywood que cuenta con un elenco asiático desde “The Joy Luck Club” en 1993. En este filme vemos la historia de Rachel Chu (Constance Wu), una joven neoyorquina que es invitada por su novio, Nick Young (Henry Golding), a la boda de su mejor amigo en Singapur, pero durante el viaje no solo descubre que Nick forma parte de la familia más rica de aquel país, sino que también él es uno de los solteros más populares y, peor aún, Eleanor Young (Michelle Yeoh), la madre de Nick, no aprueba su relación. “Crazy Rich Asians” está basada en la novela del mismo nombre escrita por Kevin Kwan y es la primera parte de una trilogía de libros que incluye las novelas “China Rich Girlfriend” y “Rich People Problems”. El mismo Kwan aparece brevemente en una de las escenas del filme. Al inicio de la producción, los creadores de este filme recibieron una generosa oferta de Netflix para llevar “Crazy Rich Asians” a esa plataforma, pero al final optaron por un lanzamiento en la gran pantalla. De todas formas, ya puede ir a su sala de cine más cercana para disfrutar de esta comedia.