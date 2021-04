“Hotel Coppelia ha marcado mi vida y estoy profundamente agradecida poresa oportunidad”

Una huella

“Hotel Coppelia ha marcado mi vida y estoy profundamente agradecida por esa oportunidad. Esta película la rodamos en el 2018, luego de la filmación del documental Isla de Plástico que hicimos José María y yo; recuerdo que en una conversación con él me contó la historia y me fascinó. Tenía la ilusión de poder ser parte de ella por toda la historia, por lo que representa para la mujer, por los trucos artísticos para poder llevar un mensaje subliminal al público”.

Desnudos

Cuando se filtraron las imágenes de los desnudos, el nombre de Nashla Bogaert fue tendencia en las redes sociales. El morbo se apoderó de los indignados, mientras las imágenes circulaban a través de las diversas herramientas de mensajería.

Estar en la piel de Gloria, una prostituta del Hotel Coppelia, no fue difícil en lo que respecta a las escenas no aptas para menores.

“Yo considero que el cuerpo del actor y la actriz es la herramienta que se utiliza para interpretar el personaje. Es un ejercicio consciente y valiente por parte de los intérpretes el despegar los ideales morales de las personas y no inyectárselos al personaje. Es un ejercicio de madurez tratar de interpretar el personaje sin las vetas de mi propia moralidad. Creo que los desnudos son absolutamente justificables cuando cuentan algo de la historia, cuando no son gratuitos, si se trabajan bajo la elegancia y la visión artística del director, y tú estás de acuerdo en que hacen falta para explicar algo. Yo estoy interpretando a una trabajadora sexual, el sexo es lo más natural que pueda existir en la historia de Gloria, por eso no me dio ninguna impresión en el proceso creativo”.

Estaba consciente de que las escenas provocarían el asombro, el morbo y hasta el rechazo de algunos, pero eso no le mortificaba.

“Yo sabía que, eventualmente, personas que tienen una mente muy básica iban solamente a destacar eso, las escenas sexuales y algunos destapes. Pero realmente ha sido abrumador la valoración positiva de quienes se han dedicado a eso, son personas que están hechas para ver eso. La verdad que esto no me ha afectado”.