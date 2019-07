$!Instagram bloquea video de José María

El cineasta José María Cabral le hizo una parodia al presentador de televisión norteamericano en la que defendió a la República Dominicana de una campaña de descrédito que se ha desarrollado en Estados Unidos, la cual subió en su cuenta de Instagram, a más de una semana de colgarlo, la plataforma digital lo bloqueó.

Cabral intentó en vano comunicarse con los ejecutivos de Instagram para recibir una explicación.

“Entré a mi cuenta y encontré raro que haya sido bloqueada y cuando revisé por otro celular pude ver que el video de la parodia de Jimmy Kimmel fue eliminado, por eso he asociado que el bloqueo temporal viene por ahí. Intenté comunicarme con Instagram como dice la aplicación pero no me permite, lo que encuentro raro es que no se me ha dado ninguna explicación. Si es un asunto de derecho de autor, yo investigué primero en su página oficial y ellos mismos alegan el uso del “Fair Use” que no necesitas pedir permiso si es para: crítica, investigación, comentario o noticia”, explicó a DL. Las parodias son también una forma de hacer crítica y comentario. Cuando la publicó se hizo viral en las redes sociales.

“Además de que cité la fuente original de todos los materiales en mi cuenta, como lo he visto en miles de otros usuarios. Yo no tengo una respuesta, solo tengo preguntas. Estoy abierto al diálogo y entender por qué fue borrado y temporalmente bloqueado. En el video yo respondí con humor negro, igual que él en su programa, a sus opiniones, y creo que es importante poder mantener estas plataformas con esa libertad. De todas formas puede haber sido algo automático de algoritmos y luego todo se resolverá, ahora mismo solo queda esperar una respuesta”.

José María Cabral ha recibido el apoyo no solo de la comunidad del cine, sino de los internautas, quienes le han expresado solidaridad y encomio a su labor como cineasta.