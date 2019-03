$!“Jane The Virgin” empieza a despedirse orgullosa de legado de “Juanita”

MIAMI. La serie “Jane The Virgin”, que esta semana ha estrenado en la cadena CW su quinta y última temporada, empieza su despedida orgullosa del legado de “Juanita”, como señala la guionista de la serie original.

“Estoy muy orgullosa de lo lejos que ha llegado mi Juanita”, dijo a Efe Perla Farías, vicepresidenta senior de desarrollo de contenidos de la cadena hispana Telemundo y quien fue la autora de la telenovela original, la venezolana “Juana la virgen”.

“La experiencia humana en esta Tierra es igual en todas partes. Cambia el escenario, quizá la forma de hacer las cosas, pero no los problemas o cómo nos sentimos ante ellos”, agregó, tras resaltar que “las buenas historias siempre son universales”.

En esa línea se expresó durante un panel en Los Ángeles, con motivo del anuncio del estreno de la última temporada, la responsable de la serie que emite CW, Jennie Snyder Urman, cuando confesó que su meta era representar a estos personajes lo mejor posible y contar a través de muchas historias las múltiples formas de ser mujer.

“Cuando vi el guión me emocionó que la historia se centrara en una familia de mujeres latinas que viven juntas. Es como yo crecí, pero nunca lo había visto en los medios”, indicó hace poco Andrea Navedo, actriz de origen puertorriqueño que interpreta a Xiomara, la madre de Jane.

“Jane the Virgin” no solo ha recogido varios galardones, entre ellos los Emmy y los Globos de Oro, sino que abrió la puerta a otras producciones con marcado acento latino, como “A Day at a Time”, “Telenovela”, “Devious Maids”, si bien ninguna de ellas alcanzó la longevidad de Jane Gloriana Villanueva, la joven inseminada artificialmente por error y que encabeza la historia.

La actriz Gina Rodríguez, cuya carrera se disparó gracias a protagonizar “Jane The Virgin”, destacó también que una serie sobre una familia latina puede conectar “con todo tipo de audiencias”, incluso si se tocan temas directamente ligados a los hispanos en Estados Unidos y en un formato semejante al de las telenovelas.

Además, está centrada en una protagonista “buena, rodeada de gente también buena”, como ha descrito Urman, para quien era importante “demostrar que la gente buena también es interesante” en términos de dramaturgia.

Ese objetivo, al mismo tiempo, sirvió como contraparte a la retórica negativa contra los inmigrantes que se ha disparado en EEUU en los últimos años.

Farías aplaude lo que considera una vuelta a la esencia para la temporada final, luego de que los productores de la versión estadounidense se apoyaran en su libreto durante la primera temporada para luego en las sucesivas desarrollar la historia “de otra forma”.

“Me parece fantástico que vuelvan a despedirse con los elementos que le dieron el éxito inicial”, ahondó.

Urman ha adelantado que efectivamente habrán muchos ecos del piloto en esta temporada, en el que incluso un marido considerado muerto “regresa a la vida”.

Tras el final de la serie, Rodríguez y Urman se embarcarán, en calidad de productoras ejecutivas, en “Jane the Novela”, una nueva serie escindida de “Jane The Virgin” y que consistirá en una “antología de telenovelas”, en la que cada temporada tendrá como eje un personaje escrito por Jane Villanueva.