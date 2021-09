$!Juana Acosta:”Llevo muchos años creando puentes entre Latinoamérica y España”

Juana Acosta da un paso más en su vida profesional encarando un reto que le “impone”, a la vez que le llena de ilusión y le enorgullece: portar las riendas de los VIII Premios Platino la noche más esperada por la familia del cine iberoamericano.

“Llevo muchos años creando puentes entre Latinoamérica y España”, ha dicho a Efe la actriz, en una entrevista realizada hoy en la Casa de América de Madrid, consciente de que continúa creando lazos.

Porque Acosta, colombiana y española al cincuenta por ciento, pues de sus cuarenta y pocos años ha vivido la mitad en Madrid, presentará el próximo día 3 de octubre la gala de la VIII Edición de los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano, junto a su compañero, el mexicano Luis Gerardo Méndez.

“Estoy muy ilusionada, para mí ha sido un honor que me hayan elegido para presentar esta edición de los Platino. Ojalá -ha dicho- esta gala sea el inicio de una nueva normalidad”.

Acosta considera que “estamos todos cansados de esta situación que llevamos arrastrando tanto tiempo y necesitamos normalidad; obviamente, con todos los protocolos de seguridad -apunta-, pero vamos a intentar celebrar que estamos vivos, que nuestro cine está más vivo que nunca y que nos vamos a juntar para premiar lo mejor del cine y la televisión iberoamericana”.

En ese sentido, avanza que la alfombra roja de esta octava gala de los Premios Platino va a ser “espectacular”, se esperan actores y actrices “de todas partes”, que “tienen muchas ganas de estar ahí”, y será “divertida y con números musicales. Creo que nos haremos recordar”, augura la flamante presentadora.

Recuerda que la primera vez que vio su nombre en las nominaciones a un Platino se sintió “muy honrada”, pero también “privilegiada y halagada” porque “es, para todos los actores que conozco, un gran reconocimiento”.

Precisamente, a Luis Gerardo Méndez lo conoció en aquella gala, la de 2017, donde Acosta competía por el premio de mejor actriz por “Anna”, del director Jacques Toulemonde.

“Aquella vez nos dijimos ‘a ver si nos volvemos a encontrar pronto’, y mira por dónde presentamos juntos esta gala, va a ser de lo más especial”, y no sólo porque la del año pasado tuvo que ser virtual a causa de la pandemia, señala la actriz, sino porque “hay muchas ganas”.

Ganas de cine, de encuentro, de volverse a mirar a los ojos, “a lo mejor, no abrazarnos mucho”, pero sí -enfatiza Acosta- “celebrar nuestro cine, porque estos premios son fundamentales para eso, para darnos a conocer, para que se escuche hablar de lo que se hace en nuestros países”.

“Es fortalecer una industria que lo necesita y lo necesita aún más con los tiempos que hemos vivido”, considera.

Reconoce que se siente “muy cómoda” en España, un país que le abrió las puertas hace 21 años “y me abrazó y me siento muy querida y arropada. Siento que he podido desarrollarme profesional y personalmente y creo que es magnífico que este año puedan hacerse los Platino en esta ciudad que para mi es la más hermosa del mundo”.

“Después de París”, suelta entre risas: “Amo Madrid”, afirma, ya en serio.

Pero aclara enseguida que le “encanta” trabajar en su país y que para el 2022 rodará en Colombia “un par de coproducciones”; además, estrena en octubre “Las consecuencias”, de Claudia Pinto, donde comparte cartel con el chileno Alfredo Castro, y el año que viene, “Lobo feroz”, de Gustavo Hernández, y “La mirada de Lucía”, dirigida por Imanol Uribe.

Se enorgullece de que haya una serie colombiana nominada en los Platino, “El robo del siglo”, así como algunos actores, “Andrés Parra, Marcela Benjumea y mi compañero de ‘Las consecuencias’, el chileno Alfredo Castro”.

Sobrina de la escritora Laura Restrepo, Acosta estudió danza, además de interpretación, y Bellas Artes, en la Universidad de los Andes. Cuando se trasladó a España, después de protagonizar en Colombia la serie “Mascarada” (1995), cuando tenía 18 años, fue alumna de Juan Carlos Corazza en Madrid.

A día de hoy cuenta en su haber una treintena de largometrajes y otras tantas series de televisión.