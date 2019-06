$!Julianne Moore recibe Globo de Cristal del festival de cine de Karlovy Vary

La actriz estadounidenses Julianne Moore recibió este viernes en la gala inaugural de la 54 edición del festival de cine de Karlovy Vary el Globo de Cristal “por su contribución artística extraordinaria al mundo cinematográfico”, dijo el presidente del certamen, Jiri Bartoska.

“Esto es un honor muy hermoso. Y es especial estar aquí con mi esposo, compañero de vida y en las artes, y con mi hija Liv”, dijo Moore al recibir el galardón.

La actriz vino a Karlovy Vary acompañada de su esposo, el guionista y director estadounidense Bart Freundlich.

“Me acordé de decir a los hijos que deben seguir sus intereses, porque no sabes dónde te llevan. Yo tuve mucha suerte en esto, ya que me llevó no sólo a una trayectoria en el cine, algo que amo, sino a un hombre al que amo mucho”, añadió la actriz, que conoció a Freunlich durante el rodaje de “The Myth of Fingerprints” (1997).

Karlovy Vary pasa este viernes, como cinta inaugural del festival, el último trabajo de Freunlich, “After the Wedding”, que es su cuarta colaboración con Moore, y que el realizador neoyorquino caracterizó como “una historia sobre la compleja humanidad”.

Julianne Moore (Fayetteville, North Carolina, EE.UU., 1960) obtuvo su primer papel importante en “La mano que mece la cuna” (1992), y trabajó desde entonces con directores como Robert Altman en “Vidas Cruzadas” (1993), Richard Donner en “Asesinos” (1995) o Steven Spielberg en “El mundo perdido” (1997).

Esta polivalente intérprete actuó también en películas como “Nueve meses” (1995), al lado de Hugh Grant; “El gran Lebowski” de los hermanos Coen; “Un marido ideal” (1999), adaptación del clásico teatral de Oscar Wilde; o “Hannibal” (2000), compartiendo cartel con Anthony “Lecter” Hopkins.

Obtuvo en 2015 el Óscar a la mejor actriz con “Siempre Alice”, a las órdenes de Richard Glatzer y Wash Westmoreland.

Tras inaugurarse este viernes 28 el festival checo de categoría “A” se celebra en la ciudad balneario hasta el próximo día 6 de julio.

Doce películas competirán por el “Grand Prix” en la sección principal del largometrajes, entre ellas “La virgen de agosto” del director y guionista español Jonás Trueba, y la cinta “El hombre del futuro”, del cineasta chileno Felipe Ríos.