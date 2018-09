“La isla rota” de Félix Germán seleccionada en e Festival Internacional de Música para Cine

SANTO DOMINGO. La película dominicana La isla rota (Broken island), segundo largometraje de ficción basado en hechos históricos, del director Félix Germán, producida por Carlos Germán y MAFE Films. ha sido seleccionada oficialmente en dos de los renglones del afamado festival internacional especializado en música para cine, FIMUCINEMA a celebrarse del 21 al 30 de Septiembre en Tenerife, Islas Canarias.

La película participa en el renglón de Mejor Partitura Original, creada por el talentoso director musical y compositor español Sergio Jiménez Lacima, junto a la Budapest Art Orchestra, dirigida por Peter Pejtsik y grabada en el estudio 22 de la Radio Húngara en Budapest por el Ingeniero de Sonido Gabor Buczko. La mezcla de sonido fue realizada en los estudios AD HOC de Madrid, España.

Asimismo, “La isla rota” es también selección oficial de FIMUCINEMA en el renglón de Mejor Canción Original por la pieza Lenglensu, cántico a un espíritu, interpretado en criollo tradicional haitiano, ejecutada con virtuosismo por la actriz Marie Michelle Bazile y arreglo de Sergio Jiménez Lacima.

“La isla rota”, es un drama que retrata de manera certera nuestra compleja relación con el vecino pueblo de Haití, se desarrolla en la tercera década del siglo pasado y narra la historia de Guy, un niño haitiano que escapa de la pobreza en su país y al que le toca presenciar el terrible asesinato de sus padres al cruzar la frontera hacia República Dominicana. Años más tarde, el protagonista, encarnado de manera impecable por Algenis Pérez, confronta a los dos asesinos de su familia, representados por Manny Pérez y Frank Perozo, y se interna en una vorágine de venganza, amor, odio racial y un futuro incierto, propio de los vaivenes a que se ven expuestas las migraciones ilegales en todo el mundo.

La Isla rota transita actualmente la ruta internacional de festivales de renombre mundial y será estrenada en enero 2019 en los cines de República Dominicana.

De Sergio Jiménez

Segio Jiménez Lacima, nacido en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), es graduado Summa

Cum Laude en Film Scoring (Composición para cine) y Video Games Scoring (Composición para videojuegos) en el prestigioso Berklee College of Music (Boston, EE.UU.) donde estudia becado por SGAE y Berklee. Además, posee un Máster en Dirección de Orquesta, por el Conservatori “Liceu” de Barcelona y Títulos Superiores en Piano y Dirección de Orquesta, por el Conservatorio Superior de Música de Aragón. También es graduado del Los Angeles ASCAP TV & Film Scoring Workshop.

Como compositor ha recibido varios premios y reconocimientos como: Premio a Mejor

Compositor de Comedia en el L.A. Web Series Festival, Premio y beca ASCAP Foundation Steve Kaplan TV & Film Studies, premio “Michael Kamen”; también ha sido Nominado a Mejor Música de Trailer en The Mark Awards 2016, Nominado y Finalista a los Premios Jerry Goldsmith 2011, Nominado y Finalista a los Premios Simón del Cine Aragonés. Ha trabajado con diversas orquestas en EE.UU. y Europa, tanto como compositor, orquestador

y/o director, destacando: Hollywood Studio Symphony, London Philarmonia Orchestra, Orquesta de RTVE, Budapest Art Orchestra, Bratislava Symphony Orchestra, Macedonian Symphonic Orchestra, Orquesta Sinfónica Goya, Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela y Wind Orchestra Zaragoza (WOZ), entre otras. También ha sido Director Asistente de la Berklee Contemporary Symphony Orchestra (Boston, EEUU).

De 2009 a 2015, reside en EE.UU., donde desarrolla su actividad profesional representado por

la agencia William Morris Endeavor (WME) y su división de Music for Visual Media, siendo sus agentes Amos Newman y Bradley Rainey.

En la actualidad reside en Madrid, donde compagina su actividad profesional como

compositor entre EE.UU., Latino América y España, y como profesor en el Máster en Scoring for Film, TV and Video Games en Berklee College of Music – Valencia Campus.