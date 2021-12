$!Las distintas caras de Spider-Man en la gran pantalla

A pesar de numerosas adaptaciones en otros medios como la televisión, la radio y los videojuegos, solo tres actores le han dado vida al Hombre Araña en la gran pantalla. Cada uno de ellos ha aportado algo diferente al personaje de PeterParker/Spider-Man y cuentan con sus fans y críticos, pero con el estreno de “Spider-Man: No Way Home” vale la pena refrescar la memoria y recordar las distintas encarnaciones cinematográficas del heroico trepamuros.

Tobey Maguire

Este fue el primer actor en dar vida al Hombre Araña en la gran pantalla con “Spider-Man” (2002), filme dirigido por Sam Raimi que fue muy bien recibido por el público y la crítica por sus efectos visuales, secuencias de acción y fidelidad a los cómics. Maguire interpreta a un Peter Parker tímido, sensible, inteligente y a veces demasiado inocente. Es decir, un típico nerd. Por otro lado, su versión de Spider-Man era todo un héroe valiente, astuto y un poco gracioso, pero no tan cómico como normalmente es en los cómics. Tobey Maguire volvió a interpretar al personaje en “Spider-Man 2” (2004), considerada como una de las mejores y más influyentes películas de este género, y “Spider-Man 3” (2007), la cual generalmente es odiada por todos.

Andrew Garfield

Garfield es el segundo actor en tomar las riendas del Hombre Araña al asumir el papel en “The Amazing Spider-Man” (2012), un reboot de la franquicia dirigido por Marc Webb. Aquí Garfield tuvo la oportunidad de interpretar al héroe arácnido a su manera y esto resultó en un Peter Parker más rebelde, atrevido y volátil, pero también un Spider-Man que hacía más chistes sin dejar a un lado los aspectos más serios del personaje. Esta versión de Andrew Garfield fue bien recibida por la crítica y el público, pero no alcanzó el éxito comercial de la trilogía anterior. Garfield interpretó al trepamuros por última vez en “The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro” (2014), la cual no fue tan bien recibida y es una de las entregas más débiles de la franquicia.

Tom Holland

Tom Holland no solo es el actor más reciente en encarnar al Hombre Araña, también es el que ha tenido más oportunidades de interpretarlo gracias al Universo cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés). Hasta ahora Holland le ha dado vida al popular héroe en “Captain America: Civil War” (2016), “Spider-Man: Homecoming” (2017), “Avengers: Infinity War” (2018), “Avengers: Endgame” (2019), “Spider-Man: Far From Home” (2019) y, obviamente “Spider-Man: No Way Home” (2021). A diferencia de los demás, Holland ha tenido la oportunidad de desarrollar su personaje y mostrar cómo pasar de ser un chico novato con buenas intenciones y buen sentido del humor a un joven más maduro que trata de ser un buen héroe (sin perder su sentido del humor). De todas formas, aún queda por ver si Holland volverá a interpretar al héroe después de su más reciente filme o si ya ha llegado el momento de buscar la nueva cara de Spider-Man.