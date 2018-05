“Me estoy preparando para hacer la serie de Marc Anthony”

Marc Anthony

Anthony Álvarez no quiso ofrecer detalles, sin embargo comentó que dentro de poco tiempo estará en la nueva película del cineasta Miguel Vásquez, cuyo estreno aún no está definido.

El cine local

Al evaluar la calidad del cine local, expresó preocupación por el contenido de algunas comedias, las cuales no aportan nada al crecimiento de la industria.

“Hay gente que está haciendo cosas buenas, otros son unos sinvergüenzas y se están aprovechando de la Ley de Cine. El cine es un negocio, pero hay que tener respeto. No porque sea una comedia tiene que ser una porquería, por ejemplo Frank Perozo hizo en Colao una película que le fue muy bien. Hacer una película llena de chistes malos es un disparate”, dijo.

No tiene mucha presencia en películas nacionales. Le gusta escoger los proyectos en los que eventualmente pueda aparecer, sin embargo denunció que existen grupos que le dan pocas oportunidades a gente que no son de su agrado, sin importar su calidad profesional. “Decir que me están enviando guiones sería mentir, pero aquí hay unos grupos que no dan chance”, dijo.