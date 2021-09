$!Nashla Bogaert: “Cada papel es mi espacio para vivir otra realidad”

—¿Qué adjetivo crees que te describe mejor?

Tenaz.

—Tres cualidades que te llevaron a donde estás...

Disciplina, pasión y humildad.

—¿Beneficio favorito de tu trabajo?

Cada papel es mi espacio para vivir otra realidad, pero con el mismo cuerpo y corazón. Cuando llego a casa, luego de filmar todo el día, puedo desmontar esa fantasía y seguir siendo yo.

—¿Y lo que peor llevas?

Es que lo peor también me gusta, y es vulnerabilizar mis emociones cuando lo requiere el papel. Sufrir lo que sufre mi personaje es doloroso, pero es hermoso. Siento que maduro en cada uno de esos procesos.

—¿Qué has aprendido por las malas?

Decir que no cuando no puedo sin miedo a herir a una persona.

—¿Cuándo sabes que un papel es perfecto para ti?

Cuando leo el guion y siento que hay una promesa en él. Aunque hay guiones que tienen una idea bastante sólida de cada personaje, en las que veo claramente el destino del papel, hay otros que son más bien puntos de partida para los roles que escojo y busco la manera de hacerlos crecer en mis manos. Si la dirección lo permite, claro. Trato de interpreter mujeres con algo interesante que mostrar, no importa el género de la película.

—¿Recuerdas cuál fue tu primera audición para una película?

¡Cómo olvidarlo! Año 2005, 19 años y con muy poco tiempo viviendo en Santo Domingo... audicioné para “Viajeros”, un drama que tocaba el tema de los viajes ilegales. Recuerdo casi morir de los nervios cuando esperaba mi turno para la prueba. Me sudaban las manos. Era la primera vez que alguien me vería actuar, más allá de los actos patrióticos en el colegio (jeje). Ese sustito en el pecho me decía que esto era lo que anhelaba. Sentía que estaba hecha para vivirlo. Fue como un amor a primera vista. ¡Ah!, me gané el papel :))).

—¿Un director con el que mueres por trabajar?

La directora Greta Gerwig.

—¿A qué talento joven (dominicano) deberíamos prestar atención?

A muchas mujeres directoras que hoy se abren camino en esta industria, en la que regularmente hallamos directores masculinos. La mirada de una mujer a través de un lente vale la pena verla. Johanné Gómez, Julia Scrive-Loyer, Victoria Linares, sólo por citarte algunas.

—¿Qué historia te gustaría ver hecha película con tu productora?

Muchas historias dominicanas merecen ser llevadas a la gran pantalla. Estamos en la búsqueda de ellas.

—¿Qué película nunca deja de hacerte llorar?

La he visto recientemente y se convirtió en una de mis películas favoritas: “A ghost story”. ¡Qué belleza... qué pieza maestra!

—¿Cuál ha sido el papel más desafiante?

Cada personaje me desafía de una manera distinta. Puedo destacarte el poder interpretar la resiliencia de Inma en “Reinbou”, la obstinación de Elizabeth en “Lo que siento por ti”, la soberbia de Esther en “El método”... la libertad sexual de Gloria en “Hotel Coppelia”, la demanda física de Laura en “Código paz”... y así todas las mujeres que me tocado ser.

—Tu debilidad es...

Mis perritos y el coco... en todas sus presentaciones.

—¿Qué comida te gusta cuando vuelves a San Francisco de Macorís?

For ever ¡¡¡cativía!!!

—¿Qué hay en tu lista de deseos?

Una finca llena de animales rescatados.

—Si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué harías?

Me iría al pasado a cometer los mismos errores (jejeje) porque creo que soy el resultado de todas mis decisiones, buenas o malas... y me siento feliz con eso.

—Si Ryan Gosling se te acercara ahora mismo, ¿qué le dirías?

“¿Me pasas el cachú que estás más cerca?”.