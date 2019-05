$!Natalie Portman niega relación con el músico Moby

La actriz Natalie Portman ha negado las alegaciones que el artista Moby ha hecho en su nuevo libro, “Then it fell apart”. En esta publicación el músico y Dj comparte detalles sobre cómo surgió una breve relación entre él y la ganadora del Óscar cuando ella tenía 20 años y él 33. En una entrevista con Harpers Bazaar UK, Portman que no hubo una relación entre ellos y que no todo lo que se dice en el libro es cierto, empezando por el hecho de que si ahora ella tiene 37 y el autor tiene 53, la diferencia entre sus edades fue mucho mayor cuando se conocieron. En la entrevista con Harpers Bazaar, ella también comenta que está decepcionada que ni Moby ni el equipo editorial del libro trataron de contactarla para confirmar la historia. En “Then it fell apart” Moby también habla sobre su relación con la cantante Lana Del rey antes de que fuera famosa, además de anécdotas con otros artistas como David Bowie y Lou Reed